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    Irak reabre su espacio aéreo tras 40 días de cierre por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Irak anunció el cierre de su espacio aéreo el 28 de febrero, horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la ofensiva contra Irán

    Por 
    Europa Press
    Foto: Europa Press.

    Las autoridades de Irak han anunciado este miércoles la reapertura del espacio aéreo del país tras 40 días de cierre a causa del conflicto en Oriente Próximo, horas después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas.

    La Autoridad de Aviación Civil de Irak ha indicado en un mensaje en redes sociales que el paso entra en vigor este mismo miércoles “tras la estabilización de la situación y la normalización de las condiciones”. “Se permite el reinicio de todos los vuelos civiles, incluidos sobrevuelos, despegues y aterrizajes en aeropuertos iraquíes, siguiendo las normas establecidas”, ha dicho.

    “La Autoridad de Aviación Civil de Irak reafirma su pleno compromiso con la aplicación de los más altos estándares de seguridad aérea, en continua coordinación con las organizaciones internacionales pertinentes, garantizando así un flujo de tráfico aéreo fluido y eficiente”, ha zanjado.

    Irak anunció el cierre de su espacio aéreo el 28 de febrero, horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán en medio de las negociaciones indirectas -mediadas por Omán- entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    Más sobre:IrakIránIsraelEstados Unidos

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