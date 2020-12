Nueva cepa del Covid-19 descubierta en Reino Unido podría ser más contagiosa: Se espera que hable Boris Johnson al mediodía

Mediante un comunicado, el director médico de Inglaterra, Chris Whitty, informó que a comienzos de esta semana fue identificada una nueva cepa de Covid-19 la cual puede propagarse de forma más rápida. Por este motivo, sostuvo, se trabaja de manera urgente para confirmar que esta variante no cause una mayor tasa de mortalidad aunque aún no hay mayor evidencia sobre ese punto.

El escrito señaló que como resultado de la rápida propagación de la nueva variante, “los datos preliminares de modelización y el rápido aumento de las tasas de incidencia en el sudeste, el Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG) considera ahora que la nueva cepa puede propagarse más rápidamente”.

El médico indicó, igualmente, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya fue alertada sobre el asunto y llamó a la población a continuar tomando medidas para reducir la transmisión del virus: “Ahora es más vital que nunca”, aseguró.

Por este motivo, y de acuerdo a información publicada por la prensa británica, se espera que durante la tarde -mediodía de Chile- el primer ministro Boris Johnson realice una conferencia de prensa junto a Whitty y al asesor científico jefe, Patrick Vallance. Esto tras realizar una reunión de emergencia con las autoridades de su país.

Johnson estaría considerando tomar medidas adicionales de precaución, como el cierre de rutas de transporte en el sureste del país, según fuentes de ‘The Telegraph’ o “restringir los viajes de alguna manera, a través de Londres y dentro de Londres”.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, señaló, en tanto, que presidirá durante esta jornada una reunión de gabinete para discutir la nueva evidencia sobre el virus para analizar si es necesario tomar medidas preventivas extras.