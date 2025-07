Leo Soto, el histórico percusionista de Tommy Rey se defiende: “Tengo mi conciencia en paz y entiendo el dolor”

Gloria Sáez (68), pareja de Tommy Rey desde 1982 y hasta el día de su muerte el pasado 26 de marzo en Reñaca, habló con claridad.

El pasado domingo 13 de julio en Culto, la mujer dio una extensa entrevista donde no sólo narró su historia de amor con el artista, sino que también reveló que la marca Tommy Rey está inscrita a su nombre desde hace casi tres décadas. Fue el propio cantante quien se la traspasó, como una forma de proteger y custodiar uno de sus principales patrimonios cuando él ya no estuviera.

De esa forma, según advirtió en la entrevista, fue ella quien decidió que La Sonora de Tommy Rey no siguiera llevando ese nombre tras el deceso de su principal protagonista. Tras la misma muerte del intérprete, el otro fundador del conjunto, el histórico percusionista Leonardo “Leo” Soto, anunció públicamente que él había resuelto el fin de La Sonora de Tommy Rey, para convertirla semanas después en La Gran Sonora de Todos. Sin embargo, Sáez subraya que esa opción pasó por su voluntad.

Incluso más: en el diálogo con este medio, Gloria asegura que Soto había pensado mucho antes del fallecimiento de Tommy Rey en cambiarle el nombre a la agrupación, como una forma de “preparar el camino” cuando su líder fuera historia. El nombre que había propuesto era Sonora Pambiche. El hecho habría generado un conflicto entre ambos músicos.

“Leonardo quería cambiarle el nombre a la orquesta antes, antes que Tommy falleciera”, confirma la viuda del vocalista.

Tommy Rey por Aton. Leo Soto, captura de pantalla.

Luego sigue: “Él veía que Tommy estaba cansado, que a veces no escuchaba, porque tenía el famoso tinnitus. Lo malo es que una vez él lo escuchó. Estábamos almorzando y él escuchó la idea de parte de Leonardo. Y yo le dije que no, porque el nombre de la orquesta es mío, yo lo tengo hace muchos años. Tommy me lo dejó para que nadie lo ocupara después que él se fuera, me lo traspasó hace como 30 años. Porque Leonardo siempre dice: ‘yo dije que, si se iba Tommy Rey algún día, la orquesta se terminaba junto con el nombre’. Soy yo la que decido eso, si seguía o no seguía. Yo soy la dueña de la marca registrada. Tengo todos los documentos como para comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, por eso seguramente era que Leonardo ya quería prepararse para cambiarle el nombre”.

Gloria Sáez asevera que para el reciente homenaje a su esposo en los premios Pulsar -organizados por la SCD y emitidos a principios de mes por TVN- debió firmar una serie de documentos para autorizar el tributo, lo que habría significado “una polémica” con Leo Soto, según define. Eso ha llevado a que se muestre poco entusiasta con los homenajes y a que incluso a algunos los tilde de “aprovechamiento”.

“Con mis hijos conversamos de que me preocupe de mi salud y los demás que hagan lo que quieran. Que hagan los homenajes que quieran. Porque ya es luchar contra la corriente”, argumenta.

Aunque no culpa a Soto por estos homenajes, sí recalca que sigue molesta con el percusionista por sus intentos de encaminar hacia otros rumbos a la histórica sonora antes de la muerte de su vocalista y por atribuirse el final de la orquesta. “Yo reconozco el trabajo que Leonardo hizo en la orquesta, porque él es bueno en lo que hace, pero también, al final, eran cosas que me molestaron bastante, porque eso de que le faltaran el respeto a mi esposo no me gustó para nada. Leonardo siempre dice que era su amigo, su hermano, pero a un amigo o a un hermano no se le hace esto de querer desecharlo de la orquesta”, reclama.

En resumen, todo ello supone un quiebre entre la viuda del cantante y la sonora que lo cobijó por cuatro décadas. De hecho, Patricio Zúñiga -el verdadero nombre tras Tommy Rey- conoció a Gloria el mismo año 82 en que empezó con su afamado conjunto, tras separarse de La Sonora Palacios. Ahora, el vínculo llega a su fin.

La respuesta de Leo Soto

Contactado por Culto, Leo Soto dice que no quiere entrar en polémicas ni responderle a Sáez. Sólo puntualiza algunas reflexiones: “Entiendo el dolor de alguien que perdió a un ser muy famoso y muy querido”, comparte.

Luego acota: “Estoy de lleno trabajando con La Gran Sonora de Todos, estoy enfocado en eso. Tengo mi conciencia en paz y entiendo el dolor, sé que no es llegar y perder a un esposo”.

Tommy-Rey-2-ok.jpg la-tercera

“No quiero provocar polémicas, estamos de lleno ensayando para un nuevo disco de La Gran Sonora de Todos. Finalmente un sello nos abrió las puertas (la discográfica Al Abordaje Muchachos) y estamos haciendo temas nuevos y cosas nuevas. Hoy nuestra vida es ensayar y tocar, salir adelante. La vida sigue y las penas de la música se pasan con música”.

Soto cuenta que La Gran Sonora de Todos está integrada por casi la totalidad de los músicos que formaban La Sonora de Tommy Rey hasta hace un tiempo, salvo el trompetista, a quien cambiaron.

Él, como timbalista, es el único que se mantiene de los miembros históricos. Lleva 43 años a bordo, el mismo tiempo que ha durado el grupo: cuando en 1982 Tommy Rey decidió separarse de La Sonora Palacios para levantar su propio proyecto -junto a otros cuatro miembros de la misma banda-, Leo Soto se unió a sus filas gracias al currículum que exhibía. Tenía estudios en música y una vasta experiencia en orquestas, locales nocturnos, hoteles, programas de televisión e incluso el Orfeón de Carabineros.

Por eso, asevera que siempre le guardará cariño a Tommy Rey: “Trabajé 43 años con él y siempre hubo mucho respeto entre ambos. Se fue un gran amigo, ojalá que descanse en paz”.