Pedro Pascal repite y logra nominación a los Emmy por The Last of Us 2

La historia se repite. Tal como en 2023, Pedro Pascal logró una nominación a los Emmy por su interpretación en The last of us.

Según el anuncio de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés), el actor chileno competirá por el premio a Mejor actor de serie de drama ante Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Caballos lentos), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The pitt).

Ambientada cinco años después del final de la primera temporada, la segunda entrega de la serie retomó la vida de Joel (Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en Jackson, y presentó los violentos acontecimientos que se desencadenan tras la llegada de Abby (Kaitlyn Dever).

Además de estar nominado en la misma categoría (el ganador en esa oportunidad fue Kieran Culkin), Pascal obtuvo otras dos nominaciones en la edición 2023 de los Emmy: Mejor actor invitado de serie de comedia, por su labor en la temporada 48 de Saturday Night Live, y Mejor narrador, por su trabajo en la serie documental Patagonia: Life on the edge of the world.

La ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater (Los Angeles, EE.UU.). El evento será conducido por Nate Bargatze