Zoom a los Emmy 2025: el poderío de Severance, la vuelta de Pedro Pascal y el desplome de El Juego del Calamar

Severance (27 candidaturas), El Pingüino (24), El estudio (23), The White Lotus (23) y The last of us (16) dominaron el listado de nominados a los Emmy 2025.

Por el contrario, The handmaid’s tale y El Juego del Calamar no tuvieron suerte en la edición de este año. Son los contrastes de una ceremonia que nunca deja contentos a todos, pero siempre da abundante material.

En este artículo revisamos las principales tendencias, omisiones y particularidades para un hito clave de la temporada de premios. La ceremonia se realizará el próximo 14 de septiembre y en Chile se podrá ver a través de HBO Max y TNT.

*La consolidación de Severance

Hace tres años, cuando estaba en carrera por su primera temporada, Severance sumó 14 postulaciones, incluyendo Mejor serie de drama. Una estimable cosecha para una producción que se abría paso mientras el liderazgo se lo llevaban títulos como Succession y The White Lotus.

Sin embargo, lo de este martes fueron palabras mayores. La historia de ciencia ficción totalizó 27 candidaturas, incluyendo menciones para todos sus protagonistas y para su dirección y guión. Es sin duda la rival a vencer en la ceremonia de septiembre.

*El Estudio bate récords

Todos los pronósticos anticipaban que la ficción protagonizada y cocreada por Seth Rogen tendría una amplia presencia en la edición de este año. Su poderío fue total: logró 23 nominaciones, ocupando el segundo lugar en el listado general.

Ese número le permitió convertirse en la serie de comedia nueva con mayor número de postulaciones, un récord que poseía Ted Lasso desde el año 2020 (20). Además, igualó la marca que registró El Oso en 2024, como la producción de ese género con mayor presencia en una sola edición.

Pese a que es una sátira que se ríe de los vicios y frivolidades de Hollywood, mira con cariño la trastienda que existe detrás de la industria norteamericana. En otras palabras, es ácida, pero también entrañable, y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión paraber capturado el mensaje.

*El desplome de El Juego del Calamar

El éxito surcoreano de Netflix hizo historia en la 74° edición de los Emmy, logrando 14 candidaturas y convirtiéndose en la primera producción no hablada en inglés en obtener una nominación a Mejor serie de drama. Por si fuera poco, triunfó en Mejor actor de serie de drama y Mejor dirección de serie de drama.

Ahora la ficción creada y dirigida por Hwang Dong-hyuk no concentró la misma efusividad. ¿Motivos? Su segunda temporada –por la que era elegible– generó reacciones más frías que su temporada debut, perdiendo parte importante de la fuerza y novedad. El pronóstico no podía ser más pesimista para su tercera y última temporada, que eventualmente podría ser considerda en 2026.

*El Oso se debilita

Es un año de contrastes para la serie centrada en Carmy y sus compañeros de trabajo. A su favor puede decir que Jeremy Allen White, Ayo Edibiri, Ebon Moss-Bachrach y Liza Colón-Zayas volvieron a ser considerados en el listado. Además, Edebiri logró una nominación a Mejor dirección, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar ese doble logro en las categorías de comedia.

La cara menos alentadora dice que, tras sumar 23 menciones hace un año, la producción volvió a la cifra de su temporada debut (13 candidaturas) y que quedó fuera de la carrera de Mejor guión de serie de comedia. Si bien no colapsó, es indesmentible que no pudo repetir su hazaña.

*Los rivales de Pedro Pascal

Pedro Pascal vuelve a la competencia: consiguió su segunda nominación a Mejor serie de drama (nuevamente por The last of us) y la cuarta a nivel personal.

En su primer intento, en 2023, Pedro Pascal enfrentó una competencia de temer: Bob Odenkirk (Better call Saul), Jeff Bridges (The old man) y tres estrellas de Succession (Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, quien terminó imponiéndose).

Sus rivales de este año son Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Caballos lentos), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The pitt). Quizás su mayor amenaza es Scott, porque lidera la ficción número uno de este año y porque la segunda temporada acentuó en la dualidad de su personaje. Además, la participación de Pascal en la segunda entrega de The last of us fue reducida y la serie consiguió una presencia menos robusta en el listado (16 menciones, versus las 24 de 2023).

*Las omisiones de Diego Luna y Elisabeth Moss

Siempre hay omisiones en las grandes omisiones. Este año una de las más sorpresivas es la de Elisabeth Moss, la protagonista de The handmaid’s tale. La producción concluyó su historia con críticas favorables, pero eso no fue suficiente para que su estrella fuera considerada en Mejor actriz de serie de drama, categoría a la que había postulado en cuatro ocasiones y había ganado en una de ellas.

La misma suerte corrió Diego Luna. El mexicano estaba en competencia con la segunda y última temporada de Andor, considerada por la crítica como la mejor serie de Star Wars. Siguiendo la misma lógica, los Emmy también omitieron a los otros actores de sus compañeros de reparto (Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly).

Tampoco hubo candidaturas para Paul Giamatti, protagonista de uno de los capítulos más elogiados de la entrega más reciente de Black mirror, ni para Eddie Redmayne, protagonista de El chacal. Aunque su elenco tuvo amplia presencia, se extrañaron ciertos nombres de The White Lotus en el listado final (Patrick Schwarzenegger, Leslie Bibb, Michelle Monaghan).

*El debut de Scorsese y Harrison Ford

Puede resultar difícil de creer, pero Martin Scorsese y Harrison Ford nunca habían logrado una nominación a los Emmy. El octogenario director logró una postulación como Mejor actor invitado de serie de comedia por su participación en el primer episodio de El estudio, donde interpretó a... Martin Scorsese. Otro cineasta que logró una candidatura por esa producción fue Ron Howard, también dando vida a una versión más exagerada de sí mismo.

En tanto, Ford compite como Mejor actor de reparto de serie de comedia, en reconocimiento a su rol como Paul Rhoades en la segunda temporada de Terapia sin filtro. Un reconocimiento a una carrera que últimamente ha tenido un ojo particularmente fino para sus roles televisivos (también protagoniza 1923 junto a Helen Mirren).

*Las marcas de HBO y Apple TV+

Impulsada por El Pingüino, The White Lotus, The last of us y Hacks, HBO/HBO Max no sólo se apoderó del primer lugar de esta edición, sino que logró su mejor cifra histórica (142 nominaciones, superando las 140 de 2020).

Más abajo, con 121, se ubicó Netflix, representada por Adolescencia, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez y Black mirror. En tanto, el tercer lugar fue para Apple TV+, con 81 candidaturas, su mejor número a la fecha. Una proeza no menor considerando que tiene menos años de experiencia que sus competidores y que esta vez no contaba con The Morning Show ni con Ted Lasso, sus mejores cartas de presentación a ojos de los Emmy.