Miles de partidarios de la oposición de Venezuela se congregaron el sábado en ciudades de todo el país para exigir el reconocimiento de la que califican como una rotunda victoria de su candidato en las elecciones presidenciales de finales de julio, en una jornada que se extendió a otros lugares del mundo.

La disputada votación sumió a Venezuela en una profunda crisis política en la que la represión gubernamental contra las protestas ha dejado al menos 23 personas muertas y 2.400 arrestadas, incluyendo el secretario de organización del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Piero Maroún, detenido el viernes en la noche en Caracas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), considerado por la oposición como un brazo del partido gobernante, proclamó el triunfo del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato en las elecciones del 28 de julio, con un poco menos del 52% de los votos.

Oposición venezolana protesta para exigir reconocimiento de su victoria REUTERS/Gaby Oraa

La oposición, liderada por la exdiputada María Corina Machado, ha publicado en línea lo que dice son el 83% de los recuentos de las máquinas de votación, que dan a su candidato Edmundo González un amplio apoyo del 67%.

“Hoy tenemos más fuerza que nunca, no hay nada que esté por encima de la voz del soberano y el soberano habló”, dijo Machado encima de un camión frente a miles de manifestantes que la aclamaban en Caracas.

La comunidad internacional ofreció una serie de sugerencias sobre cómo superar la crisis electoral, incluida una nueva votación, pero la mayoría fueron rechazadas de plano tanto por el partido gobernante como por la oposición.

“Tiene que haber una verificación independiente internacional, porque nadie cree esa farsa que están haciendo”, reiteró Machado.

El exdiplomático Edmundo González, quien ganó la contienda electoral de acuerdo con los opositores, se ausentó de la manifestación.

“He decidido venir aquí para apoyar a María Corina y Edmundo para poder tener un futuro en este país y construir una familia”, dijo en Caracas Jesús Aguilar un estudiante de Teología de 21 años. “Sabemos que con este Gobierno actual no hay posibilidades de crecimiento, aunque me he visto tentado de salir del país”.

Manifestaciones en varias ciudades

La manifestación opositora congregó a 300 personas en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, sumida en una crisis económica y social.

“Ellos están jugando al miedo, pero los que ya pasamos por lo peor que somos la mayoría de los venezolanos no tenemos miedo”, dijo Noraima Rodríguez, una ama de casa de 52 años.

“A mí se me murió mi hija porque no había insumos en el hospital universitario hace seis años. Ya no tengo nada que perder, pero si quiero un futuro para mis nietos”, agregó.

En Maracay, menos de 100 personas fueron dispersadas con gases lacrimógenos mientras se concentraban.

Las movilizaciones se extendieron a otras ciudades de Venezuela como Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto.

“Venezuela está toda unida luchando por democracia y libertad. Tenemos los votos, las actas, el apoyo de la comunidad internacional y venezolanos decididos a luchar. Es hora de una transición ordenada”, dijo González en su cuenta de X.

Las manifestaciones para reclamar el triunfo electoral de González se extendieron a otras ciudades del mundo y de América Latina como Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires.

“Es el momento para una Venezuela libre (...) espero que acaben 25 años de oscuridad, que haya libertad para que casi ocho millones de venezolanos que estamos afuera nos podamos volver a reencontrar”, dijo en la Plaza de la Revolución en Ciudad de México, Jesús Mata, de 30 años, un vendedor de harina de arepas y dulces.

El Gobierno también convocó el sábado a una movilización en Caracas para “celebrar” la victoria de Maduro, según el partido oficialista.

Maduro, que dice no entregará el poder político a la “oligarquía fascista”, solicitó la semana pasada al Tribunal Supremo de Justicia verificar los resultados de la elección.

El CNE aún no ha divulgado la votación desglosada y su página web está caída desde la madrugada del 29 de julio.

La oposición sigue presionando para que se reconozca su victoria, pero sus opciones se están reduciendo a medida que la atención internacional se centra en otros conflictos internacionales, dijeron a Reuters esta semana fuentes de la oposición y analistas.

Estados Unidos, que endureció las sanciones petroleras en abril contra la nación sudamericana por lo que consideró como el incumplimiento de Maduro de un acuerdo sobre las condiciones electorales, y otros países occidentales están dando pocas señales de acción rápida y dura sobre lo que muchos de ellos han calificado como un fraude electoral.

Otros países como Rusia y China felicitaron a Maduro por su victoria.