SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Pakistán y Francia insisten en la plena aplicación del alto al fuego en Líbano

    Israel lanzó el miércoles sus ataques más masivos desde el inicio de la guerra contra Líbano.

    Por 
    Europa Press
    Humo tras un ataque aéreo israelí, en Beirut, Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    Pakistán y Francia han recalcado este viernes la necesidad de la plena aplicación en Líbano del alto al fuego pactado entre Estados Unidos e Irán, en un momento en el que Islamabad busca acoger negociaciones entre las partes para un cese de las hostilidades tras el alto al fuego de dos semanas pactado esta semana.

    En una llamada, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y su colega francés, Jean-Nöel Barrot, han coincidido en su preocupación por la situación en Líbano, recalcando que se debe extender el alto al fuego a este país.

    “Expresaron su preocupación por las graves violaciones del alto al fuego en Líbano y subrayaron la importancia de la plena implementación y el respeto del alto al fuego”, ha indicado el Ministerio de Exteriores de Pakistán sobre el contacto.

    Barrot ha felicitado a Pakistán por su papel para lograr una tregua temporal y expresó el apoyo de Francia a los esfuerzos continuos de Islamabad “hacia una vía diplomática para una paz y estabilidad duraderas en la región”.

    Israel lanzó el miércoles sus ataques más masivos desde el inicio de la guerra contra Líbano, justo cuando entraba en vigor un alto al fuego que implica a Estados Unidos, Irán y sus aliados, pero que según la parte estadounidense no se aplica a Líbano, pese a que en un primer momento el país mediador, Pakistán, sí que confirmó este punto.

    Un día después, el jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció negociaciones directas con Líbano para establecer “relaciones pacíficas” y trabajar conjuntamente en “desmantelar” al partido milicia chií Hezbolá, si bien quedan por concretarse los detalles de este proceso de conversaciones.

    Más sobre:PakistánIránIsraelLíbano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”

    El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

    Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Chile en la trampa del petróleo

    Lo más leído

    1.
    “Todo va a salir bien”: Las revelaciones del New York Times sobre cómo Trump se decidió a ir a la guerra con Irán

    “Todo va a salir bien”: Las revelaciones del New York Times sobre cómo Trump se decidió a ir a la guerra con Irán

    2.
    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    3.
    Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

    Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

    4.
    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    5.
    Netanyahu ordena negociaciones directas con Líbano para establecer la paz y “desmantelar” a Hezbolá

    Netanyahu ordena negociaciones directas con Líbano para establecer la paz y “desmantelar” a Hezbolá

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Roban tres vehículos de domicilio en Colina: sujetos agredieron a la víctima en la cabeza
    Chile

    Roban tres vehículos de domicilio en Colina: sujetos agredieron a la víctima en la cabeza

    “Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación

    Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

    El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz
    Negocios

    El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

    Chile en la trampa del petróleo

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio
    Tendencias

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    ¿Qué debe hacer la Roja de Ariel Leporati para clasificar al Mundial este fin de semana?
    El Deportivo

    ¿Qué debe hacer la Roja de Ariel Leporati para clasificar al Mundial este fin de semana?

    “Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U

    Tragedia en Colombia: hincha fallece en enfrentamiento tras el empate entre Junior y Palmeiras en Copa Libertadores

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada
    Tecnología

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver
    Cultura y entretención

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”
    Mundo

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”

    Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando