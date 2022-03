Tribunal peruano aprueba excarcelar a expresidente Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional peruano aprobó un recurso legal que permite excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción.

La votación a favor de un hábeas corpus restituye un indulto humanitario otorgado en la navidad de 2017 concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó a The Associated Press un funcionario del Tribunal que pidió el anonimato por no tener autorización a dar declaraciones.

El hábeas corpus, que protege de vulneraciones a los derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad, anuló una resolución de 2018 de la Corte Suprema que había dejado sin efecto el indulto otorgado por Kuczynski.

Tras obtener el indulto en 2017, Fujimori vivió casi un año en una casa ubicada en un barrio residencial de Lima.

El exgobernante volvió prisión en octubre de 2018.

La decisión permitirá excarcelar a Fujimori -de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000- y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032.