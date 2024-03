Alcaldesa Delfino (PS) apoya petición de Vodanovic sobre despliegue militar en la comuna: “Hay un consenso bastante general”

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), dijo estar “de acuerdo” con la solicitud que hizo ayer el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, sobre contar con presencia militar en ciertos puntos de la comuna.

Fue ayer cuando Vodanovic llegó a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para solicitar la presencia de las Fuerzas Armadas para “ciertas labores de seguridad”. Dicha comuna ha estado en el ojo público debido a varios hechos violentos. De hecho fue ahí, en una toma ubicada en Camino Melipilla, donde la policía encontró el cuerpo enterrado del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado por un grupo de delincuentes.

En entrevista con radio Duna, Delfina abordó la petición de Vodanovic. “La seguridad tiene que estar siempre a cargo de las policías, de la PDI y de Carabineros, y siempre creo que hay que tomar fortalecer las policías antes que tomar otras medidas”, dijo en una primera parte. Luego, señaló que “es importante” fortalecer la inteligencia de las policías, especialmente por los hechos de crimen organizado.

Alcalde de Maipú, Tomas Vodanovic FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

Dicho eso, agregó: “En ciertos lugares ya es atendible y hay un consenso bastante general, sobre todo en alcaldes y alcaldesas, que tiene que haber una presencia mixta de militares y policías en infraestructura sobre todo crítica: Metros, terminales de buses, en el Aeropuerto”.

A renglón seguido, Delfino fue consultada por la declaración de la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, quien ayer tomó distancia del alcalde de Maipú. “Las fuerzas militares en las calles no son la solución”, dijo.

Así las cosas, hoy Delfino apoyó las palabras de la timonel de su tienda: “Ayer lo que se generó fue un debate sobre los miliares en la calle y ahí también hay consenso de que los militares en la calle no pueden estar. A mí no me gustaría tener militares en todas mis calles pero sí hay puntos que son críticos como los metros”.

“(Los militares) no están preparados para el orden público, pero por eso en ciertos lugares como Metros, Aeropuerto, Estación Central, creo que puede ser efectivo que haya presencia mixta porque se pueden complementar”, agregó.

Finalmente, consultada si se sumaría a la petición de militares para su comuna, Delfino expresó: “Si se discute (el proyecto de) la infraestructura critica, yo pediría en mi comuna para los Metros, Gruta de Lourdes y Blanqueado”.

De hecho, Delfino no es la única alcaldesa oficialista que ha apoyado la petición de Vodanovic. En esa lista se suman los alcaldes de Peñalolén, Carolina Leitao (DC); de San Bernardo, Cristopher White (PS); de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD); de Independencia, Gonzalo Durán (CS); San Ramón, Gustavo Toro (DC), entre otros.