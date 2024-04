Tras afirmar que a la izquierda le ha costado abordar la seguridad: alcaldesa de Quina Normal dice que con Piñera “estábamos peor”

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), abordó este viernes el crimen del teniente Emmanuel Sánchez Soto, quien perdió la vida la noche del miércoles tras enfrentarse a tiros con delincuentes en la comuna que lidera Delfino.

Con respecto al homicidio, durante la jornada de este jueves, el Ministerio Público confirmó tres detenidos de nacionalidad venezolana, de los cuales dos de ellos cuentan con RUT chileno.

Bajo este marco, en entrevista con Radio Universo, la jefa comunal fue consultada por si la zona en que ocurrió el crimen del teniente es de gran peligro. Frente a esto, Delfino respondió que “los delitos nosotros los tenemos más bien generalizados que concentrados. Además, cuando se hacen operativos de las policías, los delitos se van moviendo en la comuna”.

En esa línea, comentó que antes la comuna era muy tranquila, pero “efectivamente hoy estamos en una crisis de seguridad. Nosotros el delito más alto que tenemos es el robo con intimidación”.

En el gobierno de Piñera “estábamos peor que ahora” en seguridad

En la entrevista, Delfino también fue requerida por si la crisis de seguridad le está pasando la cuenta al gobierno del Presidente Gabriel Boric, esto luego de los dichos de la jefa comunal en CNN, donde señaló que “a la izquierda le ha costado, en algún momento, abordar la problemática de seguridad”.

En ese marco, explicó que con sus dichos hacía un análisis a nivel general, no lo hacía particular de este gobierno. Seguido a eso, apuntó a la administración anterior.

“Yo creo que con Sebastián Piñera, con el gobierno anterior, tampoco estábamos mejor. De hecho, estábamos peor (...) Sin duda, yo creo que con Sebastián Piñera estábamos peor que ahora en materia de seguridad”, afirmó.

Para argumentar dicha declaración, Delfino explicó que se refiere “principalmente respecto a las políticas que no se adoptaron. Por ejemplo, primero la ola migratoria. Bueno, se ha dicho varias veces la invitación que se hace en el gobierno de Sebastián Piñera a los venezolanos a que vinieran a Chile.

“Pero segundo, a la implementación de las policías. El fenómeno de homicidio es un fenómeno que lo tenemos ahora, que es lamentable y que hay que abordarlo. Pero, por ejemplo, las policías varias veces han señalado que no tenían implementos para salir a patrullar, no tenían vehículos, no tenían ni siquiera uniformes, no tenían armamento, etc. Hoy día en eso sí se ha avanzado”, agregó.

“La inversión pública del Estado en poder tener más recursos para Carabineros, eso sí ha ocurrido. La legislación respecto a seguridad, aunque a veces nosotros decimos que se podrían poner los focos en otras cosas, como el control de armas, por ejemplo, o el seguimiento del dinero, pero hoy día sí tenemos una agenda legislativa en seguridad”, sostuvo.