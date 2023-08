“Asesino de Meiggs”: fiscalía pide 300 años de cárcel y juicio duraría dos semanas

Este lunes comenzó el juicio oral contra Diego Ruiz Restrepo (33), conocido como el asesino de Meiggs y a quien la fiscalía le imputa haber cometido siete homicidios calificados y uno frustrado. Estos hechos ocurrieron seguidamente entre el 1 y el 8 de noviembre de 2020.

La mayoría de sus víctimas eran personas en situación de calle. El sujeto, de nacionalidad colombiana, se encuentra cumpliendo prisión preventivo desde ese año.

La fiscalía pide siete penas de presidio perpetuo calificado, vale decir 280 años de cárcel, más 20 años por el homicidio frustrado. En total, 300 años. “Tenemos a lo menos evidencia genética de seis victimas que arrojaron un match genético con su ADN. En ropa y en implementos personales del acusado”, dijo la fiscal Pamela Contreras.

La persecutora agregó: “Respecto de las otras (víctimas), tenemos evidencia de videos, antropológica y comparativos que se hicieron del acusado”.

La defensa del sujeto, Víctor Providel, de la Defensoría Penal Pública, cuestionó las pruebas que presentará el Ministerio Público. “Ante la ausencia de testigos directos de los hechos, las cámaras de seguridad pública no son contundentes, no son claras. Son cámaras que muestran imágenes difusas y planteamos dudas de que Diego podrías ser o no el autor de los delitos”.

Por su parte, el abogado querellante José Ignacio Torres, afirmó que el imputado “no tiene ningún remordimiento en cometer todos estos delitos crueles, dejando familias desamparadas”.

El juicio se extendería por 15 días, señalaron desde la Fiscalía Centro Norte.

El sujeto

El sujeto, que llegó a Chile a los 15 años, fue detenido en noviembre de 2020 en el lugar donde residía, en la Villa Portales, Estación Central. Carabineros llegó hasta su domicilio e incautó un cuchillo, de 20 centímetros, que habría utilizado en los crímenes.

De acuerdo a información de la causa, cinco de estos homicidios los cometió el 8 de noviembre, entre las 3.20 y las 6.30 de la mañana. Es decir, de acreditarse su participación en los hechos, se podría concluir que mató a cinco personas en 70 minutos. Uno por uno, calle por calle, y puñalada por puñalada.

En la Villa Portales era conocido antiguamente como “el colombi”. Sin embargo, tras un episodio ocurrido durante el Año Nuevo de 2019, ese apodo cambió a “el colombiano loco”. Diego Ruiz había apuñalado a su hermana y amenazó a toda su familia, madre, abuelo y padrastro, con matarlos. Tras ese episodio estuvo detenido y con orden de alejamiento de su hermana.