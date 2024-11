Asociación de Gendarmes acusa “intransigencia” del gobierno y no descarta paralización nacional si no se logran acuerdos

El presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque, advirtió este jueves que en caso de no concretar acuerdos con el Ejecutivo, los funcionarios podrían iniciar una paralización a nivel país.

“Desde el mes de mayo que hemos instalado una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional, donde hemos instalado una batería de mecanismos que permitan ir mejorando en materia de carrera funcionaria. Hoy día la planta de suboficiales tiene un estancamiento que es gravísimo, reconocido por la propia autoridad, pero no hemos podido avanzar en llegar a algún acuerdo que sea satisfactorio para mitigar los próximos dos años en materia de movilidad, que es una situación bastante crítica”, explicó el dirigente en conversación con CNN Radio.

En ese sentido, Jaque acusó que “la delincuencia avanzó a pasos agigantados en nuestro país y nunca hubo un énfasis respecto de la situación del sistema penitenciario” y que “las cárceles con el nivel de hacinamiento que tienen están siendo sostenidas solamente por el profesionalismo y entrega del personal de gendarmería”.

“Si no tenemos infraestructura, si no están los recursos por parte del Estado para mejorar la infraestructura y atacar problemas estructurales, a lo menos nosotros le hemos solicitado al gobierno que se haga cargo de la situación de nuestro personal. Y ahí tampoco hemos podido lograr un acuerdo con una mesa que se ha dilatado por largos meses, donde constantemente se nos están cambiando los encuentros”, comentó.

En ese contexto, el dirigente comentó que el Ejecutivo “ha tenido una actitud bastante poco seria, con un grupo de trabajadores y dirigentes que hemos estado dispuestos permanentemente a dialogar y a lograr acuerdos (...) Lamentablemente vemos una actitud completamente intransigente por parte del gobierno de hacerse cargo de una realidad que viene afectando durante tantos años al personal de Gendarmería y que ningún gobierno ha querido atacar estructuralmente”.

“La disposición de los trabajadores a dialogar con el gobierno ha sido permanente y hemos recibido un portazo por parte de este gobierno”, señaló.

Si bien el dirigente aclaró que dentro de la organización tienen expectativas respecto del nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), sostuvo que “la voluntad se tiene que expresar en números, invertir en Gendarmería y dotar de un presupuesto que permita hoy día mejorar las condiciones de los gendarmes y también hacerse cargo de los temas estructurales”.

“El Frente de Trabajadores Penitenciarios, que lo componen las asociaciones más grandes de Gendarmería, le ha dado plazo como máximo hasta el día de hoy al gobierno para que se pronuncie. Hemos recibido tres propuestas que son completamente insatisfactorias. Nosotros no queremos radicalizar, pero el gobierno nos está empujando a frenar el sistema penitenciario (...) No descartamos, si no llegamos a un pronto acuerdo en estos días, efectivamente, que se produzca una paralización a nivel nacional”, advirtió.