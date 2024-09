Chilenas que viajaban en bus que cayó 15 metros camino a Machu Picchu: “Lo único que queremos es volver”

Talía Tori y Daniela Lizama, dos turistas chilenas de Rinconada de Los Andes, de 23 años, que viajaban en el bus que cayó 15 metros en el camino a Machu Picchu en Perú, relataron su experiencia en entrevista con Buenos Días a Todos de TVN y afirmaron que solo quieren regresar a Chile.

Las dos abordaron el vehículo en compañía de Catalina Campos, otra chilena de 24 años que conocieron en el viaje.

“Terminamos el tour en Machu Picchu y dijimos, ‘compremos los boletos para bajar tranquilos’, porque como estaba lloviendo, hacía frío, igual era peligroso. Entonces compramos los boletos y nos subimos al bus tranquilamente, confiadas. Entonces veníamos contentas, riéndonos, y de un momento a otro, sentimos el golpe y caímos”, recordó Tori.

Respecto a cinturones de seguridad en los asientos del bus de la empresa Consettur, Tori contó que “solo algunos tenían y no funcionaban bien”.

“Cuando el chofer nos dijo así como, ‘¡por favor, no se muevan!’, ahí nos imaginamos lo peor. Dijimos, aquí ya morimos, seguimos cayendo, no sabíamos qué hacer. Por ejemplo, Catalina iba como en la segunda fila, iba en el pasillo, ella terminó en la puerta, entre medio de la escalera. Yo terminé como colgada en uno de los asientos de adelante, y Daniela terminó debajo de los asientos, no sé cómo”, detalló la joven.

Tori dijo que entre los turistas que viajaban, cuatro parejas de italianos, adultos mayores, evidenciaban a su parecer ser los más heridos. Hubo pasajeras que se fracturaron las piernas. Las tres chilenas fueron hospitalizadas y presentan contusiones.

Respecto a su estado, Tori reconoció estar “emocionalmente mal”. “Estamos solas en un país, que no conocemos bien. Entonces, hasta ahora hemos estado las tres con nervios, temblores, no hemos podido dormir bien, hemos dormido a saltos”, aseguró. Las jóvenes no han recibido el alta médica.

“Los consulados de Italia y de México están ayudando a sus compatriotas en todo lo que pueden, pero nosotras no se han comunicado en nada, no sabemos si nos podrán ayudar y nosotras lo único que queremos es volver a nuestras casas y estar con nuestras familias y el pasaje de retorno lo tenemos el sábado, entonces falta mucho”, explicó.

Además, dentro de los lesionados está el matrimonio integrado por Alfredo Gorrochotegui (venezolano-chileno) y su esposa Lucía Grateron (venezolana). Fuentes en Medios peruanos señalan que ambos “están bien, muy golpeados y hospitalizados para evolución, pero bien. Hay otros pasajeros en estado más delicado”, dice La República en su edición digital.

La Cancillería, a través del Consulado de Chile en Arequipa, se encuentra monitoreando la situación de los chilenos afectados, atentos a la evolución y a disposición para entregar la asistencia consular que se requiera, señalan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El bus de la empresa Consettur transitaba este lunes desde la localidad de Aguas Calientes hasta el monumento de Machu Picchu, cayó por una pendiente a unos 15 metros de altura y dejó al menos 20 heridos.