Denuncian a abogado por maltrato animal en San Pedro de la Paz: golpeó a perro por estar dentro de local comercial

En los últimos días se ha viralizado el registro de un sujeto, que tironeó y golpeó a un perro de la raza galgo, mientras el can estaba con su cuidadora, al interior de un local comercial en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío.

El hecho se registró el pasado miércoles y cobró notoriedad en las redes sociales por lo agresivo del denunciado, que fue identificado como Germán Ruiz de la Maza, de profesión abogado, quien al acercarse a la caja del minimarket en el sector de Andalué, tomó sin permiso el arnés de animal y lo lanzó fuera de su paso. También hay registros de patadas hacia el perro e insultos a quien lo cuidaba en ese momento.

Según el registro, Ruiz increpó a quien paseaba al perro y se le escucha decir: “Hay alimentos aquí, llévate a tu perro, ridícula”.

Isidora Grandón, quien paseaba al can, señaló que “proceso a grabarlo, porque me asusté. Me empieza a decir que lo grabe, que le saque fotos, que le daba lo mismo”.

“Después procede a empujar a mi perro, agarrarlo del arnés, lo tira hacia un lado. Yo lo sigo grabando, la verdad lo único que hice fue quedarme ahí grabando porque estaba asustada”, aseguró Grandón en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Luego de registrada la agresión y el maltrato animal, Grandón interpuso una denuncia en Carabineros. Cabe señalar que el local comercial donde ocurrió el hecho, la distribuidora Calfulén, admite la asistencia de mascotas.

Sin embargo, el hecho no solo quedó en un maltrato animal, ya que, según denunció Grandón, el agresor comenzó a seguirla por distintos puntos de San Pedro de la Paz.

“Después Carabineros me contactó y me dijeron que necesitaban corroborar algunas cosas, nos pusimos a conversar y cuando ya estábamos terminando, llega la misma persona en el auto y se baja. Ahí Carabineros me dice que no le diga nada, y me fui”, afirmó el diálogo con Contigo en Directo de CHV.

Según su relato, cuando ya se había trasladado a otro punto de la ciudad, el sujeto volvió a aparecer. “Se atravesó frente a mí, se estacionó en la vereda y me estaba apuntando con el celular”, contó.

“A mí me interesa que no se me vuelva a acercar. Me dijo ‘gentuza’, en otra parte que no alcancé a grabar una de las chicas le dijo que parara y él dijo que le cargaban las mujeres y la sororidad, entonces a mí me hace pensar que, si yo hubiera sido un hombre, no se hubiera acercado a mí de esa forma”, agregó la denunciante.