Ley corta: senadores de oposición fijan sus intransables en reunión con ministra Aguilera

Esta semana empieza la recta final de la ley corta de isapres, proyecto que busca poner en marcha el fallo que la Corte Suprema dictó sobre tabla de factores dando viabilidad a la industria y permitiendo restituir los cobros en exceso a los afiliados. En concreto, este jueves se inicia el trabajo de la comisión mixta, conformada por 10 parlamentarios, quienes tendrán la tarea de tramitar el proyecto antes del 12 mayo, ya que ese día termina el plazo fijado por el máximo tribunal. Por eso no llama la atención la cita que este lunes protagonizó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con dos de los senadores de oposición que conforman la instancia legislativa combinada.

Además de estar trabajando contrarreloj, en la nueva comisión el gobierno no tiene mayoría, pues la integran los diputados Tomás Lagomarsino (PR-Ind.), Gael Yeomans (CS), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Lilayu (UDI) y Andrés Celis (RN), y los senadores Javier Macaya (UDI), Juan Luis Castro (PS), Sergio Gahona (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Francisco Chahúan (RN).

En ese sentido, esta semana es clave y cada día cuenta, con negociaciones intensivas. Y así, este lunes, exactamente a las 17:00 en las oficinas del Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias encabezadas por la ministra Aguilera se reunieron con los senadores de oposición Macaya y Chahuán, quienes acudieron acompañados de sus asesores.

“El gobierno tiene que hacerse responsable de la eventual quiebra sistémica, pero por sobre todo de la afectación a los pacientes, a los afiliados de las isapres y por eso estamos pidiendo que nos adelantemos. Entonces, el emplazamiento que hacemos a la ministra es adelantar el término de las preexistencias y de toda discriminación por sexo y edad pero, adicionalmente, vamos a insistir de manera formal en que hay que reponer las propuestas hechas por el comité de expertos que convocó el Senado”, afirmó el senador RN minutos antes de que iniciara la reunión.

Durante la cita, ambos parlamentarios insistieron en que había que incluir un recálculo de la deuda, ya que advierten que la aproximación que hay ahora - US$ 1.400 millones- pone en riesgo al sistema. En ese contexto, proponen incluir la propuesta de Álvaro Clarke, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, la que en resumen plantea que, al aplicarse de forma universal una única tabla de factores que no discrimina por sexo, se eliminan los planes diferenciados entre hombres y mujeres. Sin embargo, para el cálculo retroactivo de la deuda se debe considerar un precio base que sea compatible con la tabla única, es decir, un plan mixto que considere los precios de hombres y mujeres.

También plantearon que están dispuestos a pasarse más allá del 12 de mayo para legislar.

Quienes conocen el tenor de la reunión cuentan a La Tercera que la ministra se mostró abierta a escuchar y aseguró que estaba dispuesta a recibir propuestas. Sin embargo, no realizó ninguna ofrecimiento concreta.

Dudas en la agenda

De acuerdo al último oficio que se envió a los parlamentarios, este jueves -precisamente de 9:00 a 10:30 horas, en el Salón de los Presidentes de la sede del Senado en Santiago- iniciaría el trabajo de la comisión mixta para sacar adelante la ley corta de isapres, proyecto que busca poner en marcha el fallo que el mismo tribunal dictó sobre tabla de factores.

Sin embargo, la duda que se instaló la mañana de este lunes es si la instancia integrada por los diez parlamentarios sería modificada producto de los acontecimientos que marcaron este fin de semana.

Y es que luego del homicidio de tres carabineros ocurrido la madrugada del sábado en Cañete, la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, confirmó que se suspenderá la semana distrital -cuyo inicio estaba previsto para este lunes- con el objetivo de acelerar la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia.

Aunque durante las primeras horas de ayer había quienes aseguraban que una modificación a la citación podría ser una posibilidad, los integrantes de la mentada instancia fueron categóricos y aseguraron que hay que continuar con la cita tal y como estaba prevista. Incluso, el diputado Celis fue tajante, y afirmó que quería “dar la absoluta certeza y tranquilidad que el proyecto de la ley corta de isapres se verá el jueves en paralelo a los proyectos de ley relacionados a seguridad”.

Mientras que el diputado Lagomarsino adelantó que actualmente el único cambio que podría sufrir la citación es que se mueva de Santiago a la Quinta Región: “Se podría cambiar el lugar, pero no la fecha y la hora, y es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados están citados en Valparaíso para despachar los proyectos, como la Ley de Inteligencia”.

Asimismo, el senador Gahona advierte que la primera citación es un trámite “rápido” que podría verse al mismo tiempo que analizan la agenda de seguridad, porque durante la hora que dura la reunión sus objetivos serán constituirse, elegir presidente y adoptar las demás resoluciones que los integrantes estimen pertinentes.

Plazos fatales

Igual, los parlamentarios de la comisión mixta advierten que modificar la citación no habría sido una buena noticia, pues ya están justo de tiempo: el 12 de mayo -exactamente en 13 días más- caduca el plazo fijado por la Corte Suprema para implementar el fallo que dictó. En consecuencia, el proyecto tendrá que ser despachado antes de esa fecha.

“La agenda de seguridad está desatada y por algo se suspendieron las semanas regionales y distritales. Esto puede afectar la tramitación del proyecto, pero no mayormente, porque todo lo que implica la ley corta tiene plazos judiciales. Por lo tanto, de algún modo hay que conciliar los horarios y buscar las fórmulas para no perder el ritmo y resolver este problema que viene con sentencias firmes y que en los siguientes días necesita alcanzar acuerdos ojalá razonables en torno al monto de la deuda, la fórmula de pago, la reajustabilidad y las condiciones de cambio que va a haber en el sistema de isapres”, sostiene el senador Castro.

La presidenta de la Comisión de Salud del Cámara de Diputados, Ana María Gazumuri, coincide: “Entiendo que la contingencia está enfocada en la seguridad y con justa razón debido al condenable asesinato de tres carabineros, pero no por eso vamos a olvidar que existen otras urgencias en el país. Tal como lo señaló la presidenta de la Cámara, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo”.

“Esta situación no es la ideal, porque la mixta pudo ser citada antes. Además, la sesión del jueves es para constituir la comisión, por lo tanto, tampoco vamos a avanzar en la discusión legislativa. A eso hay que sumarle que el informe de la mixta tiene que llegar al Senado a más tardar el martes por la tarde para que pueda llegar el miércoles en la mañana a la sala de la Cámara. Si no, los tiempos no dan. Esta es una realidad compleja y muy delicada”, cierra.