Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: polémica performance en Valparaíso complica al Apruebo en la recta final de la campaña

Polémica performance en Valparaíso complica al Apruebo en recta final de la campaña

“Al parecer, algunos que dicen apoyar el Apruebo, en su fuero interno anhelan el triunfo del Rechazo”, dijo ayer el senador del PS, Álvaro Elizalde, apuntando al efecto que podría tener de cara al plebiscito el acto organizado por el grupo “Apruebo Transformar” la noche del sábado, en que el colectivo “las indetectables” realizó una performance de connotación sexual donde se mancilló la bandera chilena.

Pese a que el comando Aprueba x Chile –que reúne a los partidos de gobierno que apoyan la propuesta de la Convención Constitucional– no tardó en condenar lo sucedido e incluso anunciar querellas por ofensas al pudor, en el sector reconocían que el traspié dejó en una complicada posición al Apruebo a solo una semana del referéndum.

Conscientes de esta situación, desde la oposición se hizo hincapié que el episodio rememoró algunos de los peores momentos de la Convención.

La controvertida performance, además, se dio justo en momentos en que en la franja del Rechazo comenzó a difundirse un spot donde se enaltecen los símbolos patrios, en especial el himno nacional, y se recuerda cuando un grupo de convencionales interrumpió este cántico entonado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles durante la ceremonia inaugural del órgano constituyente.

“Desapruebo y repudio totalmente la acción contra la bandera chilena (…) estas acciones no representan al Apruebo. La nueva Constitución une a Chile, porque valora y reconoce nuestros símbolos patrios”, enfatizó, en medio de la polémica, la diputada PC y vocera del Apruebo, Karol Cariola. Lee más de esta historia.

¿Quién tiene hoy una jornada laboral de 40 horas?

Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la U. Diego Portales señala que únicamente casi el 5% de los asalariados privados tiene una jornada laboral de 40 horas a la semana, y que esta modalidad se concentra en trabajadores calificados.

Quiénes son: de acuerdo al estudio, existe un universo de 213.684 personas con esta jornada. De ese total, 123.104 son hombres y 90.580 mujeres. Además, 172.092 están en un rango etario entre los 25 y 54 años y 141.352 poseen educación superior completa.

Para entender: el director de la OCEC-UDP, Juan Bravo, explicó que tanto el estallido social como la pandemia llevaron a algunas empresas a buscar maneras de reorganizarse para tratar de seguir produciendo lo mismo bajo circunstancias excepcionales, lo que implicó que aumentara el porcentaje de trabajadores ejerciendo jornadas de 40 horas por semana. Lee más de esta historia

> Enfrentamientos en la Alameda. Adherentes del Apruebo y del Rechazo se enfrentaron a golpes en las cercanías de Plaza Italia. Una carreta atropelló a un grupo de ciclistas y una persona terminó lesionada. Sigue leyendo

> En la cabeza de Llaitul. Un perfil del líder de la CAM hecho por de la PDI destaca su habilidad para “eximirse de cualquier tipo de responsabilidad” y que tiene un “marcado rechazo al régimen democrático”. Sigue leyendo

> Perspectivas de inflación. Economistas prevén que en agosto el IPC anualizado alcanzará su peak, el que oscilará en torno a 14%. A partir de entonces, se espera que la inflación comience su descenso. Sigue leyendo

Cuestionable declaración de apoyo a Cristina Fernández

El texto, firmado por cuatro mandatarios de la región, que denuncian una persecución judicial contra la vicepresidenta argentina, solo termina favoreciendo a quienes buscan minar las bases institucionales de la democracia.

» Gabriel y Giorgio o las dos caras del Ché

El Ché no fue político. Fue, de un lado, un romántico viajero, del otro, un ascético moralista. De manera similar, los FA tienden a esquivar la política. Ora se quedan en el gesto amoroso y bello, inclusivo hasta lo vaporoso, ironizado como disculpas juveniles perpetuas; ora persistiendo en la estrechez adusta del escolástico del bien.

Por Hugo Herrera

» Cherry picking urbano

Aunque los datos de los últimos años se distorsionen por estallido y pandemia, sobran los indicadores alarmantes. No hace falta ser experto para constatar que nuestras ciudades atraviesan una crisis medioambiental, de vivienda, de comercio ambulante, de movilidad, de convivencia en el espacio público, de personas en carpas, de seguridad, de rayados, de daño patrimonial. La clave no está en buscar datos que muestren que no es así, sino en asumirlo.

Por Ricardo Abuauad

La Constitución y la búsqueda de un nuevo pacto social. Lo que ocurra el domingo está siendo observado por distintas disciplinas y, en especial, por las ciencias sociales y la politología. El libro “Buscando un nuevo contrato social” del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, analiza los principales nudos constitucionales que deberán ser abordados, independientemente del resultado del referéndum, con el fin de avanzar hacia un acuerdo social más amplio y duradero. Sobre esto conversamos con Isabel Castillo, una de las investigadora del centro.

Revisa aquí el podcast

