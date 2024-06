Madre de conscripto Franco Vargas agradece que investigación de la muerte de su hijo durante marcha en Putre quede en la justicia civil

La madre del conscripto Franco Vargas que perdió la vida en una marcha durante el servicio militar que cumplía en Putre, Romy Vargas, se mostró muy conforme con la decisión de la Corte Suprema que dejó en manos de la justicia civil la investigación para esclarecer los hechos ocurridos el 27 de abril en el norte del país.

“Dios Mío muchas gracias ahora vamos con todo para la justicia para nuestros hijos!”, escribió en su cuenta de X tras conocer el fallo del máximo tribunal.

Y añadió: “Y mi Franco! Lucharé por ti toda mi vida! Toda. Te amo mi hijito”.

Además, la Sala Penal de la Corte Suprema determinó que la ministra en visita de la Corte Marcial Jenny Book debe entregar la investigación que hasta el momento llevaba a cabo y que incluyó la realización de una reconstitución de escena hace una semana.

Entre las conclusiones del fallo, se lee que “no es admisible sostener que los hechos materia de la investigación sean de competencia de la Justicia Militar, por cuanto la naturaleza jurídica de aquellos excluye que sean conocidos por dicha jurisdicción, correspondiendo su conocimiento y juzgamiento al juez natural, que lo es el de la justicia ordinaria”.

Antes, en conversación con radio Futuro, la madre de Franco Vargas había manifestado que “si no hay condenas reales y severas esto va a volver a ocurrir, es mejor que no envíen a sus hijos al servicio militar”.

Romy Vargas insistió en la necesidad de un cambio para prevenir futuros abusos: “Yo espero que esto no quede impune, que esto sea un precedente para que el maltrato en los regimientos pare. También supimos que estos tipos amenazaban de muerte a estos niños. Esto fue maltrato en menos de 2 semanas, y buscamos que haya justicia por mi hijo y los demás niños y que no vuelva a ocurrir”.

Por su parte, el abogado de Romy Vargas, Sebastián Andrade, dijo haber recibido con gran alegría el fallo y que desde el principio estaban optimistas. “Las violaciones a los derechos humanos jamás deben ser conocidas por la justicia militar, porque es un procedimiento que no da garantías a los intervinientes y sobre todo un procedimiento donde no existe la figura de la víctima, que no tiene ninguna prerrogativa, ninguna facultad de acción, lo que deviene en que no hay tutela judicial efectiva para ella”.

Añadió que la resolución ratificó lo que ha hecho la Corte Suprema desde hace bastante tiempo, “ser respetuosa de los tratados internacionales para dar un mensaje también a la comunidad internacional de que Chile respeta sus compromisos en materia de derechos humanos. Ahora se abre un camino más despejado, libre de dudas, en que la víctima ahora se siente más cómoda, siente mayor confianza y siente que en el horizonte hay una posibilidad de determinación de la verdad y de reparación eventual”.