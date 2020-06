Ministro Paris defiende estrategia ante el Covid-19: “No hay que pensar que lo hemos hecho mal, yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia”

El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió la estrategia del Gobierno frente a la pandemia de coronavirus.

“No me gusta mucho comparar, pero hay que decirlo, la letalidad, nuestra letalidad es bajísima, es del 1,7%, con las cifras que tenemos hoy día. Eso se debe a la estrategia basada en el testeo y de ahí nos saltamos obviamente a la estrategia basada en el tratamiento, con una gran cantidad de ventiladores mecánicos, con una gran conversión de camas, aumento al 400% de camas UCI en algunos hospitales públicos y en algunos hospitales 100, 150% de aumento de camas”, resaltó la autoridad ministerial en entrevista con el noticiero central de Canal 13.

“Quizás fallamos en la segunda etapa. Acuérdese que primero es testear, después trazar y después aislar y tratar. En el testear: muy bien, como dije. En el trazar nos ha costado muchísimo más”, reconoció.

Asimismo la autoridad señaló que se está reforzando la trazabilidad para ubicar con rapidez a los pacientes contagiados, aislarlos y establecer cuarentena para ellos y sus contactos estrechos.

“Pero en los otros extremos hemos trabajado bien, no hay que pensar que lo hemos hecho mal, yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia”, afirmó.

Paris dijo que “estamos en una situación muy difícil como país, no podemos bajar los brazos, tenemos algunas comunas de la Región Metropolitana que están mostrando ciertas cifras positivas o alentadoras, pero hay un aumento de los fallecidos en los últimos tiempos y hay un aumento enorme de los contagiados y es por eso que seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza”.

“Tenemos que estar preparados siempre, al ciento por ciento todos los días, al ciento por ciento trabajando con toda la fuerza, pero eso no significa que pensemos que estamos en un país que no hace las cosas bien, que estamos en un estado de catástrofe, no es así. Se han hecho todos los esfuerzos, se ha puesto a trabajar a todo el personal que lo ha hecho con toda su fuerza y en forma retrospectiva podríamos reconocer después cuándo se produjo el peak”, argumentó.

Enrique Paris aseguró que el “esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario es altamente reconocible”. Además recalcó que “ningún fallecido es aceptable, nadie quiere que fallezcan personas”.

“Hay un hecho positivo: la tasa de positividad de las reacciones de polimerasa en cadena (PCR) están yendo a la baja, en forma lenta, pero están yendo a la baja y eso significa obviamente que está disminuyendo la diseminación viral. Sin embargo, yo quiero advertir que esas señales no deben ser tomadas como una señal para relajar las medidas, todo lo contrario”, sostuvo la autoridad.