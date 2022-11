Presidente de la CNTC valora reunión con Hacienda y descarta adherirse a paro: “Hoy felizmente creemos que el ministro Marcel ha tomado responsabilidad”

Esta mañana, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) se refirió a la reunión que sostuvo, junto diversos gremios, con el ministro de Haciendo Mario Marcel, en donde abordaron el precio de los combustibles.

Tras la reunión también se refirió acerca de la actual movilización y bloqueo parcial de rutas convocada por la agrupación Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, a la que la CNTC no se ha adherido.

Respecto a la reunión con Marcel, Pérez indicó que durante la tarde asistirán nuevamente al Ministerio de Hacienda porque les darán a conocer la propuesta sobre el valor del litro del petróleo, la cual tendrán que ver si aprueban o no.

“Como un anuncio primario, va a haber una variabilidad no semanal del MEPCO, sino que en mayores plazos, y vamos a tratar de que haya estabilización del valor del litro de petróleo”, sostuvo.

En cuanto a la actual manifestación y bloqueo de rutas convocada por la Agrupación Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, sostuvo, “es absolutamente justa”.

“La movilización de los colegas dirigidos por el colega Cristian Sandoval la hacemos propia. Ellos están reclamando por el tema del alza de petróleo semanal, y el tema de violencia y seguridad. Es lo que nosotros también estamos reclamando y tratando de que el gobierno definitivamente cumpla lo que hace en julio”. sostuvo.

En este sentido, recordó, en julio pasado plantearon esta misma petición. “Y hoy día felizmente creemos que el ministro (Marcel) ha tomado responsabilidad respecto del grave problema”, indicó.

En cuanto a si podrían o no adherirse al bloqueo de rutas, Pérez sostuvo que son confederaciones colegiadas, y por lo tanto, para hacer una movilización tienen que hacer un consultivo presencial y establecer un comité de crisis.

“Por lo tanto en este minuto tenemos que esperar el resultado del acuerdo, y llamaremos a un consultivo presencial nacional si corresponde”, indicó.

Por su parte Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, explicó que su organización se pronunció la semana pasada en un documento en el que apelan al diálogo en lugar de la movilización.

“Llamamos a que tenemos que ser sensatos, no a aventuras, porque es muy fácil subirse a un paro y después ¿cómo nos bajamos? Seamos reales (...) yo creo que el gobierno está dispuesto a solucionarlo, el ministro nos dedicó más de tres horas. Acordamos seguir conversando”, sostuvo.

“Yo creo que el camino es el diálogo, no las patadas porque al final los pequeños camioneros que están hoy día bajo 30 grados no van a obtener nada si no seguimos dialogando”, añadió.