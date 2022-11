Macaya pone en duda firmar este mes la negociación constituyente: “Si apurarse significa hacer las cosas mal, prefiero no tomar un acuerdo en noviembre”

En la recta final para cerrar el acuerdo por la nueva Constitución, este lunes el presidente de la UDI, Javier Macaya, puso en duda la opción de cerrar el asunto este mes. “Si apurarse significa hacer las cosas mal y cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior yo prefiero no tomar un acuerdo en noviembre”, comentó el timonel gremialista.

Esta es la primera vez que uno de los dirigentes de partido que forma parte de la mesa negociadora pone en duda la opción de cerrar el acuerdo en noviembre. Esto debido a que previamente todas las colectividades -desde la UDI hasta el PC- habían reafirmado una y otra vez que el acuerdo debía cerrarse este mes. De lo contrario, no había espacio para tramitar la futura reforma constitucional en el Congreso. Todo eso sobre la base de que las elecciones de futuros convencionales serían en abril del próximo año.

“Yo no descarto que por el maximalismo de la izquierda y el voluntarismo de repetir exactamente el ejercicio que fracasó el 4 de septiembre pasado se trate de repetir todo igual. Hablar de cien personas no es muy diferente de hablar de 155 en el momento que Chile hoy día donde las preocupaciones que tenemos en materia de seguridad y economía son súper importantes. Nosotros tenemos un compromiso en esta materia, lo sostenemos, pero hay que hacer las cosas bien. Si te tienes que tomar un poco más de tiempo para hacer las cosas bien, nosotros no lo descartamos”, agregó Macaya.

En esa misma línea, el senador UDI criticó la postura que, según él, ha tenido el oficialismo: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero eso depende más hoy día de la capacidad de darse cuenta por parte del oficialismo, por parte de la izquierda que pretende repetir exactamente el mismo ejercicio que fracasó en el proceso anterior. Si eso se mantiene de esa manera, yo no tengo ninguna duda que nos vamos a demorar más porque la demora ha tenido que ver fundamentalmente con ello y con ese maximalismo de repetir exactamente lo que fracasó”.

El timonel de la UDI, además, deslizó la idea de avanzar hacia un órgano mixto que pueda tener mayor presencia de expertos en su integración.

“Dejando de lado los maximalismos, nosotros hemos tenido la disposición desde el día uno a entender que el Estado de Chile requiere que este tema lo cerremos, que logremos un acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo bueno para Chile y Chile no va a entender que nosotros repitamos exactamente el ejercicio que fracasó el 4 de septiembre y esperamos que la izquierda se de cuenta del error que podríamos cometer en términos de legitimidad. Acá se plantea que si no es electo en un 100% no va a ser legítimo. Yo invito a mirar las encuestas de qué piensan los chilenos respecto de tener un ejercicio igual al que fracasó el 4 de septiembre pasado, de la importancia que le dan los chilenos al rol de los expertos, de la importancia que le dan los chilenos al cumplimiento institucional, la importancia que le dan los chilenos a tomarse pausas respecto a otros temas que hoy son más importantes en la agenda como la seguridad y la economía. Esperamos llegar a acuerdo, pero si es un mal acuerdo, preferimos no firmarlo”, añadió Macaya.

Sus palabras se dan un día después de que el Presidente Gabriel Boric emplazara a los partidos a cerrar el acuerdo y no seguir dilatando el asunto. “Espero que este acuerdo no se siga dilatando porque quienes hicieron campaña, legítimamente, por el Rechazo pero prometiendo una nueva Constitución, es importante que se hagan cargo de esa promesa también”, aseguró el Mandatario.