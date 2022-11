Boric llama a no seguir dilatando acuerdo por nueva Constitución: “No esperemos otra crisis”

Este sábado, el Presidente Gabriel Boric dio por finalizada su primera gira por el continente asiático, en el marco de su debut en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), el que tuvo lugar esta semana en Tailandia. Antes de partir de regreso a Chile, el Mandatario abordó los avances del debate constitucional que llevan adelante las fuerzas políticas y aseguró que respaldará “el acuerdo al que llegue el Congreso”.

Sin embargo, en esa misma línea, hizo un llamado a apurar las diligencias y no esperar una crisis.

El viernes, la alianza de gobierno y la DC le presentaron a Chile Vamos su contrapropuesta sobre mecanismo electoral para tener un nuevo órgano redactor. Dentro del acuerdo presentado se establece un Cabildo Constitucional de 90 personas más nueve escaños reservados, los que funcionarían con un quórum de 3/5 y que partiría trabajando en base a un anteproyecto de nueva Constitución -no vinculante- elaborado por 32 expertos designados por el Congreso.

Una de las discusiones que se ha dado, es en torno a la composición del futuro órgano redactor, si este debe ser 100% electo o en su defecto, deba estar compuesto por una comisión mixta. Esta jornada, el Mandatario fue consultado por el acuerdo oficialista de un cabildo compuesto por 90 personas y la posibilidad de un organismo mixto.

“Lo importante en esta materia es que todos entendemos que Chile requiere una mejor cohesión social y, por lo tanto, necesitamos una nueva Constitución. Esto no quita, para los críticos de turno, que nos hagamos cargo de las urgencias del presente: el alza del costo de la vida y la seguridad, la seguridad ciudadana, económica y social. Estamos trabajando firme en eso. De manera paralela, el Congreso está negociando los mecanismos para llegar a una nueva Constitución, que es un deseo mayoritario de Chile, que sigue siendo importante, que lo urgente -que por supuesto es importante- no bloquee lo otro”, sostuvo.

En esa línea, explicó que respalda “el acuerdo al que llegaron las bancadas oficialistas con la DC, me parece que es un esfuerzo importante por acercar posiciones también con los sectores de derecha, pero espero que este acuerdo no se siga dilatando porque quienes hicieron campaña, legítimamente, por el Rechazo pero prometiendo una nueva Constitución, es importante que se hagan cargo de esa promesa también”.

Respecto al tercer aniversario del acuerdo para alcanzar una nueva Constitución (15 de noviembre), el Presidente admitió que “fue muy difícil. Ahí decidimos ir por un camino institucional como país y resolver con más democracia los problemas de la misma democracia chilena”.

Y sobre esa reflexión, agregó:

“No esperemos otra crisis para preguntarnos de nuevo cómo lo hacemos. Anticipémonos, adelantémonos, de eso se trata el acuerdo al que está llevando adelante el Congreso. No me voy a referir a los detalles específicos, en esto confío en los parlamentarios que están llevando las conversaciones y voy a respaldar el acuerdo al que llegue el Congreso, acompañándolo en su implementación”.