Presidente Boric llega a Tailandia para participar de la APEC 2022: “Vamos a profundizar la integración comercial, pero también cultural”

Tras más de 24 horas de viaje, el Presidente Gabriel Boric llegó este miércoles a la capital de Tailandia. Pasadas las 20.28 -hora local y 10.28 de la mañana de Chile-, el Mandatario pisó tierra asiática, aterrizando en el segundo terminal militar aéreo de Bangkok y ya se prepara para su debut en el foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), cuya cumbre de líderes tendrá lugar este viernes y sábado.

“Después de un largo viaje de 25 horas hemos aterrizado aquí en Tailandia para poder llevar adelante este proceso de integración de nuestro país, del cual estoy orgulloso de representar, con los países del Asia Pacífico y con los que forman parte de la APEC”, dijo el jefe de Estado, al ser recibido por autoridades locales.

Y agregó: “Vamos a tener importantes reuniones bilaterales con líderes mundiales y vamos a profundizar la integración comercial, pero también nuestra integración cultural a un mundo que está cambiando de manera muy vertiginosa y, por lo tanto, estos esfuerzos son muy importantes”.

En el marco del foro, las apuestas de Chile serán variadas. Por un lado, entregar un mensaje de certidumbre a las otras 20 economías que forman parte de la APEC, con un foco puesto en la reactivación económica del país, pero también fortalecer lazos con China, su principal socio comercial.

De hecho, una de las bilaterales en que la delegación del Mandatario -entre ellas la canciller Antonia Urrejola y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada- tenía puestas sus expectativas en la antesala del viaje era -precisamente- la cita que sostendrá el jefe de Estado este viernes con su par chino, Xi Jinping. Incluso, según fuentes de la delegación, se espera que tras la reunión entre ambos el Presidente agende una visita al gigante asiático para el 2023.

También será relevante para Chile la bilateral que sostendrá el Mandatario con su par japonés la tarde de este jueves, el primer ministro Fumio Khisida. Durante esa jornada, además, el jefe de Estado también tiene en agenda una cita con Justin Trudeau (Canadá). En dicho intercambio, pero también en las conversaciones paralelas que tendrán Urrejola y Ahumada, dicen en la comitiva presidencial, un tema ineludible será el CTPP11, tratado que ya fue aprobado por el Congreso chileno y que el gobierno se comprometió a depositar antes de fin de año. Esto, tras la presión de distintos sectores para que Chile diera una señal contundente y desechara la estrategia inicial que adoptó La Moneda: condicionar la ratificación del tratado a la negociación de las denominadas “side letters” con el objetivo de dejar sin efecto el mecanismo de solución de controversias Estado-inversionista que contempla el acuerdo multilateral en su capítulo 9.

Con ese plan original en un segundo plano, sin embargo, la canciller Urrejola aseguró que de todas maneras esta será una oportunidad para que nuestro país insista con la necesidad de repensar estos mecanismos más allá de este tratado específico, además de ver cuánto margen tiene el país en obtener nuevos acuerdos paralelos relativos al CTPP11. Hasta ahora, Nueva Zelanda y México son algunas de las economías que han accedido a la propuesta de Chile. Japón, por su parte, ha emplazado a Chile a ratificar el tratado lo antes posible.

“En ese tema se sigue trabajando, por eso las conversaciones que se tengan estos días van a ser importantes para ver cuánto espacio tenemos. Pero quiero insistir que, siendo las side letters muy importantes para el gobierno, detrás de las side letters lo que hay es la necesidad de abrir el debate en el CTPP11 pero también con otros países de Asia, en general, sobre el mecanismo de solución de controversias que es lo que nosotros queremos instalar y ser activos”, sostuvo Urrejola ayer.

El Mandatario, por otro lado, pondrá especial énfasis durante su estadía en Tailandia en distintas actividades con el mundo empresarial. Este jueves, participará, por ejemplo, en el panel “Construyendo economías sustentables, negocios y sociedades”, en el marco de la CEO Summit APEC 2022. El viernes, en tanto, participará en el primer retiro de líderes de las 21 economías, el que estará enfocado en el crecimiento balanceado y sustentable. Esa misma jornada, será parte del “Promoting Sustainable Trade and Investment Between APEC and its Trading Partners”, para luego acudir a un almuerzo de trabajo, cuyo énfasis estará puesto en promover el crecimiento inclusivo en medio de la hiperinflación y la inminente recesión.

Una instancia de máxima relevancia para los países se dará también el viernes cuando las economías APEC sostengan un diálogo con el Consejo Asesor Empresarial del foro, donde cada país designa tres representantes. En el caso de Chile, estarán los consejeros Ramón Jara, quien se desempeña como director de Antofagasta Minerals (UK) y Antofagasta Minerals S.A, y Mónica Retamal, directora Ejecutiva de Fundación Kodea. También participará Richard Von Appen, presidente de la Sofofa.

A la gira del jefe de Estado se sumaron, por otro lado, empresarios como Alejandra Mustakis, expresidenta de Asociación de Emprendedores de Chile; Constanza Levican, fundadora y CEO de Suncast, start up chilena que combina la inteligencia artificial con la generación de energías renovables; y Juan Enrique Rassmus, director de la Compañía Acerera Pacífico.

En el segundo retiro de líderes, el sábado, además, el énfasis estará puesto en un diálogo enmarcado en el intercambio e inversión sostenible. Tailandia -como anfitrión- prepara para el cierre de la cumbre una declaración que apunta a un crecimiento comprometido con el cambio climático y la protección del medio ambiente.