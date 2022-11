Un Cabildo Constituyente de 90 personas con 9 escaños reservados y un anteproyecto: la contrapropuesta que afina el oficialismo para la reunión con Chile Vamos

El oficialismo y la DC están contrarreloj afinando los últimos punto de la contrapropuesta que pretenden compartir con Chile Vamos en una nueva ronda de negociaciones por un acuerdo constituyente que se realizará pasada las 10.00 de la mañana de este viernes en el Congreso de Santiago.

Las fuerzas políticas oficialistas estuvieron reunidas hasta la noche de ayer compartiendo sus posturas y tratando de consensuar una misma línea para responder la propuesta que la derecha les hizo la semana pasada. Esa vez el bloque opositor dijo que solo estaban disponibles para un órgano redactor de 50 personas elegidas con las reglas electorales del Senado.

La propuesta oficialista aún no está cerrada, pero según confirmaron varias fuentes del sector, estos son los puntos generales que incluye la posición que asumirá Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

Los partidos de la alianza de gobierno ayer acercaron posturas para tener un órgano redactor que podría llamarse Cabildo Constitucional y que esté integrado por 90 personas y nueve escaños reservados.

Ese órgano partiría su trabajo en base a un anteproyecto de nueva Constitución que sería elaborado por un grupo de expertos designados por el Congreso. Ese espacio -integrado por un comité de entre 20 y 30 personas- será designado con especialistas propuestos por la Cámara y ratificados por 4/7 del Senado. Su misión será elaborar un anteproyecto, que no será vinculante, pero que sería el insumo principal con el cual comenzaría a trabajar el Cabildo. Su trabajo se iniciaría en enero, para que el insumo esté listo antes de mayo.

Los representantes del Cabildo se elegirían en listas regionales cerradas las cuales se elaborarán en método cebra y está contemplada paridad de entrada y de salida. Las elecciones serían a fines de marzo y con voto obligatorio.

En esa misma línea, el marco general de lo que será la propuesta del oficialismo y la DC incluye que luego de las elecciones el Cabildo funcione entre mayo y septiembre. De esta forma estaría cinco meses en funcionamiento y el plebiscito de salida con voto obligatorio sería a inicios de noviembre.

Las fuentes oficialistas consultadas agregan que la propuesta no quedó cerrada. Esto debido a que en la discusión de ayer no se alcanzó consenso en la totalidad de los puntos. Los principales reparos estuvieron centrados en el comité de expertos para elaborar un anteproyecto y en las fuerzas políticas que quieren un órgano más chico. Respecto de esto último, sigue presente la opción de que el órgano sea de 78 personas. Esto no está descartado.

Sin embargo, pese a esta propuesta, en paralelo los senadores -y algunos diputados- han intensificado las tratativas para encauzar un pacto que termine con un organismo designado o al menos de composición mixta, entre personas electas y expertos.