Debuta el registro de deudores de pensión de alimentos: ministra de Justicia apunta a la “corresponsabilidad”

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, creado por la Ley 21.389, entrará en vigencia en todo el país este 18 de de noviembre.

Frente a este hito, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, destacó la puesta en marcha del registro.

“Esto nos permitirá centrarnos en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en las familias que necesitan apoyo y, también, contribuir a la corresponsabilidad. Madres y padres, todos son responsables de la crianza de los hijos”, expresó la autoridad de gobierno desde Punta Arenas.

La normativa, promulgada hace un año por el entonces Presidente Sebastián Piñera, impone una serie de retenciones que se podrán efectuar para concretar el pago de deudas alimenticias. Al pedir un crédito o solicitar la devolución de impuestos, los dineros adeudados podrían ser retenidos.

Ríos precisó que el registro permitirá que “toda persona que tenga un proceso judicial que haya demandado a alguien porque no se está pagando una pensión de alimentos y la persona tenga, por lo menos, más de tres meses de deuda de pensión de alimentos, consecutivas o, por lo menos, tres meses en un periodo de cinco meses, va a entrar a este registro de deudores”.

“Esa entrada al registro va a ser informada por los tribunales de justicia -eso es muy importante- y lo que va a ocurrir es que estas personas que están en el registro de deudores van a tener limitado su acceso al sistema de financiamiento, por ejemplo para acceder a créditos de distinta naturaleza, para poder recibir su devolución de impuestos, van a haber limitaciones para poder renovar su licencia de conducir, su pasaporte”, explicó la secretaria de Estado.

La ministra sostuvo que lo que se busca con esta iniciativa “es poder ayudar a que las familias, las mujeres en particular, pero no solo las mujeres, sino que niños, niñas y adolescentes, que necesitan las pensiones de alimentos puedan recibirlas de manera más rápida y que no sean las propias víctimas quienes tengan que hacer de detectives privados persiguiendo a quienes no pagan”.

El Registro Nacional de deudores de pensiones de alimentos va a funcionar en línea. La justicia deberá actualizar mensualmente el registro con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona que lo integre. Solo se podrá salir de esta lista cuando se pague la totalidad de la deuda, o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Únicamente un Tribunal de Familia podrá eliminar del registro a un deudor.

Piñera: “Madres e hijos por fin están mejor protegidos”

Comentando la entrada en vigencia del registro, el expresidente Sebastián Piñera resaltó que “a partir de hoy, madres e hijos por fin están mejor protegidos”.

“La Ley de Registro de Deudores de Alimentos, impulsada y promulgada durante nuestro gobierno, establece medidas duras, justas y necesarias para que los padres asuman sus responsabilidades y paguen las Pensiones de Alimentos”, señaló el exmandatario en una publicación en su cuenta en Twitter.