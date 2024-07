El senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana abordó este sábado la muerte de su hija, Isidora (20), ocurrida el 16 de junio de este año.

“Probablemente, después de la partida de la Isi, ya no voy a ser el mismo. Probablemente, mi percepción del mundo cambie (...) Fue muy duro. El lugar donde falleció fue la misma clínica de Temuco donde nació”, sostuvo en una entrevista concedida a El País.

Isidora Quintana Aguilera, tenía una parálisis cerebral originada tras su nacimiento prematuro, de 26 semanas.

“Nosotros sabíamos que era un embarazo complicado, de alto riesgo para la mamá. Por lo tanto, hubo que tener cuidados especiales de reposo intenso. Pero, así y todo, ella fue prematura extrema. Era una situación de riesgo hace 20 años, y también hoy día, porque la ciencia no ha avanzado tanto como para lograr asegurar la sobrevida de niños tan prematuro”, relató Quintana.

“Probablemente, después de su partida, ya no voy a ser el mismo”: senador Quintana habla tras la muerte de su hija, Isidora Dedvi Missene

Junto con ello, explicó que su hija “enfrentó todos los problemas de alguien prematuro: retinopatía y temas cardiacos. Después le vino una escoliosis. Los médicos nos decían que esto era de manual, que era lo que iba a ir ocurriendo. Era devastador. Malas noticias día tras día. Los médicos nos citaban a una conversación y nos decían: ‘esto es todo lo que podemos hacer, ustedes deciden’. Y nuestra opción siempre fue por la vida”.

En el funeral de Isidora, al que asistieron cercanos a la familia y figuras del PPD, estuvo presente quien fuera su cuidadora por 17 años, Venancia: “La señora Veni fue fundamental. Estuvo siempre. La quiso mucho”.

El parlamentario explicó que tomó la decisión de hablar del fallecimiento de su hija de manera pública, para dejar de manifiesto la importancia que tienen los cuidados para las personas que enfrentan condiciones médicas como la de su hija: “Tuvimos la posibilidad de darle los mayores cuidados a la Isi. De no haber sido así, probablemente uno de los dos habría tenido que sacrificar sus carreras profesionales”.

“A fines del año pasado, cuando recién comenzó este gobierno y se empezó a hablar de los cuidados, le dije al presidente Boric que esta era una situación que yo conocía muy de cerca. Entonces, más que contarle la historia de mi hija, que lo hice tiempo después, le hablé de la fragilidad que muchas familias viven y que no tienen un saturador de oxígeno a la mano, un medidor de glicemia, un termómetro digital y un medidor de presión, entre otros instrumentales. Le dije: presidente, partamos con algo concreto, con un kit de cuidados. Es que es fundamental no solo para adultos mayores; también lo necesitan muchos niños”, reveló Quintana.

“Probablemente, después de su partida, ya no voy a ser el mismo”: senador Quintana habla tras la muerte de su hija, Isidora Sebastián Cisternas / Aton Chile

Por ello, cuando el Mandatario anunció en la cuenta pública de este año el ingreso de un proyecto de ley que contempla un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y que el plan incluiría “un kit con elementos de autocuidado” con “acceso gratuito a atenciones de salud mental”; el senador tomó la noticia con emoción: “Ahí estaba Isidora, absolutamente”.

Quintana añade: “Esta ley, que recién empieza a discutirse, ha recogido muchos testimonios, mucho más allá de las propuestas que yo pude dar inspirado a Isidora, porque se ha conversado con muchas cuidadoras y cuidadores. Son diálogos encabezados por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro en las que he participado. Me parece que es muy apropiado hablar estos temas, y todos quienes tengan experiencia en cuidados deben hacerlo porque es un tema transversal. Aquí no hay diferencias ideológicas”.

“Yo nunca había tenido un tema con las flores, ni de mirar, ni de regalar, pero ahora he visto tantas flores que nos han dado con afecto por Isidora, y ha sido tan bonito, que empecé a apreciarlas”.