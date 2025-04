Jaime Quintana, presidente del PPD: “Hay un riesgo real para el Socialismo Democrático en ir divididos a las primarias”

“Estamos dispuestos a hacer gestos y a estudiar cualquier cosa que se nos plantee”, asegura el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, en momentos en que el PS amenaza con ratificar un candidato propio de cara a las primarias presidenciales que quiere realizar el oficialismo.

El parlamentario plantea que le han pedido formalmente una reunión a los socialistas para discutir el tema y persuadirlos de que apoyen a su abanderada, Carolina Tohá, lo que, hasta ahora, no se ha concretado.

El senador, en esta entrevista, advierte los riesgos de ir separados y hace un nuevo llamado a sus pares del Socialismo Democrático.

Pese a los emplazamientos del PPD, en el PS se instaló nuevamente la idea de una carta presidencial propia. ¿Qué le parece?

Me preocupa la señal de dispersión que estaríamos dando con dos candidaturas separadas, mientras el Frente Amplio logró constituirse en un solo partido en este periodo.

Pero más allá de la dispersión, ¿qué le parece la señal del PS?

Lo que pasa es que no ha habido una conversación formal de ambas mesas directivas, que es lo que nosotros hubiéramos esperado que ocurriera. En todo caso, la candidatura de Tohá es mucho más que el PPD, ella está congregando ya a muchos sectores independientes del Socialismo Democrático. Carolina Tohá es militante PPD, pero nuestra aspiración es que sea la candidatura del Socialismo Democrático en la primaria. Esa invitación ha estado hecha desde el minuto uno.

Usted dice que no ha existido una reunión formal para conversar este tema. ¿Esto no ha pasado por falta de iniciativa de ustedes o ellos no han querido?

Nosotros se lo hemos solicitado formalmente a la mesa del Partido Socialista, creo que es lo que corresponde. Eso no se ha podido dar, y también lo entendemos, porque el PS ha estado en su proceso interno de conformación de la mesa, de elección general y eso ha sido una dificultad práctica, lo atribuimos a eso.

¿Pero esperarían que se concrete en los próximos días?

Nosotros le hemos solicitado formalmente al PS conversar respecto de la definición presidencial que hay que tomar, y eso es algo que no se ha dado nomás, está pendiente.

¿Qué le parece que sea Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista, quien suena como la carta para ir a las primarias?

Tenemos mucho aprecio por la figura de Paulina, ella ha logrado en un corto tiempo, consolidar un liderazgo, no solo en el partido, sino que en el Senado y en su región, Por lo tanto, tenemos una alta valoración de lo que ella representa.

¿Cree que han sido muy pasivos e ingenuos al pensar que el PS podría cambiar de opinión? En el PS transmiten que han faltado gestos concretos.

Lo que pasa es que hay que ser respetuosos de los cronogramas de los partidos aliados, de las dinámicas internas, hemos solicitado una reunión, ¿qué más podríamos hacer? Lo otro sería un mensaje por la prensa y no nos parece prudente aquello. El PS y el PPD nunca han competido separados en una primaria presidencial porque siempre hemos representado un sentido común similar dentro de la centroizquierda. No veo que eso haya cambiado hoy, pero eso es una decisión que le corresponde al PS tomar.

¿Por qué cree que el Partido Socialista se resiste tanto a la idea de proclamar a Carolina Tohá?

La verdad es que no logro comprender porque esto ha tomado tanto tiempo, pero lo que sí puedo afirmar es que si el PS decanta por respaldar a Tohá, ciertamente va a tener un rol protagónico en la campaña, no me imagino algo distinto.

¿Pero a qué cree que responde esto? ¿Falta un gesto más concreto por parte del PPD?

Insisto, se han especulado muchas cosas, temas parlamentarios, pero nunca nadie nos ha planteado algo similar y tampoco el PPD está cerrado a eso, pero somos respetuosos del partido aliado. Hace un mes atrás planteamos una resolución, pensamos que se malinterpretó. Por lo mismo, hemos sido sumamente cuidados en referirnos al Partido Socialista, en ser respetuosos de sus tiempos.

En el PS transmiten es que el liderazgo de Tohá no convence por varias razones, entre ellas, porque está muy asociada al gobierno y que no es una figura carismática. ¿Qué piensan de eso?

Esto no se trata de una demostración de fuerzas, no se trata de ver qué partido es más fuerte, qué partido tiene más pergaminos electorales, qué partido ha ganado más fechas en el campeonato. El PS efectivamente es un partido grande, que le ha ido bien, que ha tenido una fuerte presencia en este gobierno, pero es un partido aliado, es un partido que venimos haciendo política desde los tiempos de la dictadura de manera inalterable durante todos estos años. Carolina Tohá es militante PPD, pero nuestra aspiración es que sea la candidata del Socialismo Democrático.

Carolina Tohá les pidió a ustedes que hicieran gestiones, pero quizás falta un gesto de ella. ¿Debería hacerlo?

Lo que pasa es que un candidato presidencial lo que hace es plantear ideas (…). Nadie pone en duda la importancia del Partido Socialista en la política chilena, por lo mismo, me gustaría que miraran el cuadro completo y no solamente las primeras pinceladas.

¿Pero no cree que falta un gesto Tohá? En el PS transmiten que ella no se ha acercado a la directiva.

Es que sería bueno saber cuáles son esos gestos que se requieren. Ella ha tenido mucha consideración siempre con el Partido Socialista. Me consta la disposición de Carolina Tohá de representar los valores del socialismo, tal como Michelle Bachelet representó los valores del PPD y de la socialdemocracia en las dos candidaturas, que apoyamos desde el primer momento. El rol de la candidata es eso, y hoy día ha logrado ser una candidata consistente, que en pocas semanas ha ido logrando afianzar una candidatura y mostrar que es competitiva, tanto así que las derechas le están pegando todos los días a Tohá.

14/10/2024

Usted partió planteando su preocupación por la dispersión del sector. ¿Qué tan riesgoso es para el proyecto del Socialismo Democrático ir divididos y que el PS no apoye a Tohá?

No podemos desconocer que hay un riesgo real para el Socialismo Democrático en ir divididos a las primarias, si finalmente se tomara esa definición por parte del Partido Socialista en el marco de sus atribuciones, evidentemente eso traería efectos en el Socialismo Democrático, más allá de los partidos. Esta elección primaria, que al parecer es una elección competitiva -entiendo que el Partido Comunista y el Frente Amplio sumarán sus cartas en los próximos días- y, por lo mismo, es una elección donde uno se plantea desde lo que representa y nosotros representamos al socialismo democrático. Por lo que sería una señal confusa al electorado de ambos partidos.

¿Le preocupa que se termine beneficiando al Partido Comunista y al Frente Amplio?

Como no tenemos antecedentes de ir divididos, cuesta imaginar cuáles serían los efectos de aquellos, por eso corresponde a los partidos mirar las consecuencias de una decisión como esa. Cuando el Socialismo Democrático no ha estado activo, los resultados se han podido ver. Por ejemplo, en el primer proceso constituyente, el Socialismo Democrático no tuvo un rol y como espacio político estábamos desdibujados. En los últimos años eso ha cambiado con la presencia de destacados personeros de gobierno del Partido Socialista y Carolina Tohá, que han llenado espacios que la ciudadanía empieza a vislumbrar. Es riesgoso cuando ese espacio no lo ocupan estos dos partidos. Esta elección hay que verla más allá de la clave interna de los partidos, es fundamental primero ver que esta elección está abierta y lo que vemos al frente es dispersión. Y si vemos dispersión al frente nosotros no podemos caer en lo mismo.

¿Y qué está dispuesto a hacer el PPD para que el PS termine entregándole el apoyo a Tohá?

Por supuesto que estamos dispuestos a hacer gestos y a estudiar cualquier cosa que se nos plantee, pero también entendemos que la definición presidencial va más allá de los partidos, obedece a una cuestión nacional. El país espera unidad de parte nuestra, ese es el mensaje. Michelle Bachelet, cuando ratifica que no va a como candidata presidencial, en su mensaje hace un llamado a la unidad y esa unidad nosotros la hacemos nuestra. Creemos que es fundamental, partiendo por la unidad del Socialismo Democrático, sin duda.

Osvaldo Andrade, en radio Pauta, dijo que si se levanta una candidatura socialista y hubiese dos candidatos en primarias,“le sugeriría a Tohá que no concursara”. ¿Qué piensa de eso?

Yo recojo en general que todos, y Osvaldo también entiende que lo ideal es una candidata única del Socialismo Democrático, sin lugar a dudas. Lo demás es de un pronóstico reservado, porque nunca ha ocurrido. Lo que sí es claro es que le haríamos un daño al sector que representamos.

¿Pero qué le parece que él plantee que se baje la candidatura de Tohá?

Lo que pasa es que en los hechos, Carolina Tohá representa harto más que el PPD, representa a muchas sensibilidades socialdemócratas. Así y todo nosotros estamos dispuestos a hacer gestos internamente en la lógica de los partidos

¿No le parece una afrenta lo que plantea Andrade?

Yo me quedaría con la primera aseveración que él hace, que aquí lo que se necesita es unidad.

¿Pero la candidatura de Tohá va sí o sí, incluso si el PS lleva candidato propio?

Tohá tomó la decisión. Ella esperó y actuó responsablemente hasta el último minuto. Entonces, ¿por qué tendría que bajarse hoy día cuando ya la candidatura ha despegado y efectivamente es una candidatura que trasciende al PPD? Eso es evidente, cualquier analista lo sabe.

¿Esperaría a que la decisión del PS no se dilate más allá del 12 de abril?

Todavía hay algún margen de tiempo, pero yo parto de la base que en cada partido se están dando los análisis correspondientes. Si bien desde el punto de vista formal queda tiempo, desde el punto de vista de la coordinación y de la organización de una campaña, los plazos se empiezan a estrechar.