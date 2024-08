“Puedo hacer un raspado de la olla”: el audio del diputado Ojeda que se exhibió en el caso Manicure y que hizo recordar a Penta

Este miércoles se desarrolló la tercera jornada de formalización de Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete del gobernador regional de Los Ríos, Luciano Rivas, en el marco de la arista Manicure del denominado caso Convenios, donde se le imputan delitos de fraude al fisco y administración desleal.

Y si bien en medio de la imputación de cargos el fiscal Carlos Cornejo expuso la serie de elementos que lo vinculan con el caso -en el que se indagan millonarias transferencias a las fundaciones Folab y Educc desde el Gore-, parte de la atención se centró en un audio protagonizado por otro de los imputados en la causa, el desaforado diputado Mauricio Ojeda.

Se trata del registro de un mensaje que el parlamentario le envió a la representante de ambas ONG, Rinett Ortiz, y donde se da cuenta de la serie de esfuerzos que realizaría a fin de apoyarla financieramente. Revivió, junto con ello, palabras que en su momento esbozó el senador Iván Moreira.

“Aún estoy esperando la respuesta Reinecita. Pero mira, estuve mirando y en el peor de los casos, yo no tengo ninguna posibilidad de crédito ni nada. Nada, nada, nada, porque llegué a tope con el tema de la construcción y además con el tema que no me han pagado el arriendo hace cinco seis meses de la casa y ya van como ocho meses que no me han pagado la camioneta. Entonces, ninguna posibilidad”, sostuvo.

Y continuó: “Lo único hoy día que me queda a mano, así como de una cuenta, un poquito en la tarjeta de aquí y allá, estaba cachando que puedo hacer un raspado de la olla, pero a costa de líneas de crédito, de todo, o sea quedar reventado. Puedo llegar a hacer tres, seis, como siete, una cosa así. Entonces, en el peor de los casos, que me vaya mal, voy a raspar la olla, como te digo, a costa de reventar las tarjetas, lo poco que me queda de espacio”.

Escuche el audio acá:

Cabe hacer presen que, a juicio de la Fiscalía Regional de La Araucanía, el parlamentario por esa región intervino en que se materializara el presunto delito de fraude al Fisco, toda vez que -detallaron- desplegó acciones para contactar a las partes, entregó y recibió recurso de la operación, además de haber participado directamente en la tramitación de estos convenios. Antecedentes que el tribunal de alzada deberá revisar y -según dispuso- entregar un pronunciamiento dentro de 10 días.

El fiscal Carlos Cornejo, afirmó este martes que durante la audiencia de formalización del exjefe de gabinete “se dio cuenta al tribunal de versión de coimputados, de testigos, comunicaciones de WhatsApp, así como también referencias de peritajes que se han logrado obtener en esta causa y que permiten acreditar una vinculación directa del imputado con gestiones específicas del gobierno regional donde se posibilitó esta defraudación”.