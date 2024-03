“Qué hicieron con los fondos fiscales”: presidente del Servel dice que “no ha habido disponibilidad para esclarecer” irregularidades en Comunes

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, en entrevista con La Tercera reiteró que el Partido Comunes “no ha presentado balances en los términos de cómo se debe presentar la contabilidad: es fundamental respaldar el uso de recursos públicos”.

La colectividad está siendo investigada por una trama de irregularidades en la rendición de gastos en la campaña de Karina Oliva, que van desde boletas por $137 millones a siete asesores, hasta una factura de $50 millones por un desayuno.

En este contexto, Tagle aseguró que “estos balances todavía no resuelven casos donde hay unas nebulosas en que no solo no tienen respaldo los fondos, sino que ni siquiera le han entregado al Servel información sobre a quién se le giró el dinero”.

Bajo esa misma línea, acusó que “el partido, pudiendo pedir a los bancos copias de los cheques, tampoco lo ha hecho. Eso le compete a la directiva actual. No ha habido disponibilidad para esclarecer. Estamos hablando de fondos fiscales”.

Sobre la respuesta del partido en la que aseguran que no han cometido acciones reiteradas, el representante del Servel señaló que “ha habido atrasos y hay dos balances con problemas. Eso es reiterado. Y fondos públicos pendientes también. Creo que ahora devolvieron $14 millones pendientes de un año, porque no pueden demostrar de dónde sacaron la plata, qué hicieron con los fondos fiscales”.

Disolución de Comunes

Respecto a la disolución del partido, Tagle afirmó que esperan que el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (Tricel) confirme la petición del Servel.

El organismo solicitó la disolución de la colectividad argumentando que ha comentido “infracciones graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los partidos políticos”.

La acusación expone –entre otras cosas– que “los balances de los años 2021 y 2022 fueron presentados fuera de plazo, no se ajustan a las normas contables dictadas por el Servel por Resolución O-N°0147/2019 aprobadas previa consulta al Tribunal Calificador de Elecciones, no fueron firmados por un contador ni por autoridades de partido, no cuentan con la aprobación del Órgano Intermedio Colegiado y no tiene el dictamen de la auditoría externa de conformidad a la ley.