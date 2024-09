Capturan a mono cai que se escapó desde ecoparque de Quilpué: vecino logró retenerlo

Durante la noche de este domingo, se informó de la captura del un mono de la especie cai, que logró escapar en la tarde desde el ecoparque municipal de la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso.

La información fue confirmada por la Municipalidad de Quilpué, la que señaló que “en horas de la mañana de este domingo, en circunstancias que se investigan, un mono de la especie Cai escapó de su hábitat en el ecoparque municipal”.

“Como municipio iniciaremos una investigación interna para determinar las responsabilidades funcionarias en el escape de este mono”, agregaron.

La especie ha sido reportaba recorriendo la ciudad, en el sector de El Retiro, hasta donde llegó personal policial para verificar el estado del primate, que también es buscado por personal municipal para devolverlo al lugar donde habita. También se espera la concurrencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su manejo y traslado.

Desde el municipio dirigido por Valeria Melipillán, recalcaron que no se trata de una especie peligrosa ni agresiva, pero que “en caso de ser avistado, la recomendación es a no acercarse y a no alimentarlo”.

En el transcurso de la jornada y frente a los intentos por capturarlo, fue finalmente un vecino del sector donde deambulaba el animal que logró retenerlo para entregarlo a las entidades pertinentes. En su relato a 24 Horas, Matías Morales contó que concretó la captura al interior de su vivienda, luego que el animal ingresara hasta las piezas y cocina de su casa.

El seremi de Agricultura, Sergio Salvador, aseguró que la fuga se produjo por “una falle en el protocolo interno, una fuga en el momento en el momento de la alimentación. Eso es lo que se baraja”.

“A través del SAG de realizar la fiscalización correspondiente, este recinto cuenta con toda la normativa al día, con todos los permisos vigentes y el SAG va a levantar es una investigación y un acta de Denuncia y Citación, junto con, seguramente arrojar una multa”, agregó el seremi.

Frente al posible contacto con humanos y otras especies domésticas, se consignó que el ejemplar mantiene su manejo sanitario al día.