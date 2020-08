Subsecretaria Bown y críticas a la ministra Donoso: “Tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad”

En medio de las gestiones de las bancadas de diputados de RN y Evópoli para acusar constitucionalmente a la ministra de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, se sumó a las críticas en contra de la magistrada.

La arremetida en contra de la jueza se debe a que Donoso fue quien presidió en 2016 la comisión de libertades condicionales de Valparaíso, integrada por otros cuatro jueces más, y que concedió la libertad condicional para Hugo Bustamante, el único imputado por ser el presunto autor del homicidio de Ámbar Cornejo.

“Decir que fallamos como Estado es un genérico que parece exculparnos a todos. Aquí hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que de las víctimas y medidas de protección insuficientes”, aseguró la subsecretaria Bown en conversación con CNN Chile.

La autoridad a su vez pidió buscar la manera de sancionar a los jueces por este tipo de situaciones. “Tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez o jueza que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad. Aquí lo que pasó es grave y al parecer hay antecedentes suficientes para considerar que hay culpables en este sentido”, agregó Bown sin hacer referencia al libelo acusatorio que están preparando los diputados oficialistas de Chile Vamos.

Las palabras de la subsecretaria adquieren especial relevancia debido a que el gobierno, hasta ahora, había optado por mantenerse al margen del asunto. De hecho ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, al ser consultado por la eventual acusación constitucional contra Donoso se limitó a decir que “no me corresponde juzgar lo que hacen los parlamentarios. No es mi rol, no es mi responsabilidad. De manera que creo que en esta materia hay que ser muy cuidadoso en lo que se diga”. Luego agregó que “los jueces en ese minuto operaron bajo las reglas del juego vigentes”.

Esto debido a que dicha comisión de libertades condicionales otorgó el beneficio aplicando lo que establecía en ese tiempo el decreto ley 321 que regulaba esta materia. Así también lo reafirmó ayer la vocera de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich. “La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos que figuraban en una nómina que al efecto elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y conforme a la legalidad vigente a esa época”, explicó la ministra.