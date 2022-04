Tras asalto en mall Florida Center, subsecretario de Prevención del Delito se reúne con gremio de centros comerciales: “No estamos acá para ofrecer respuestas fáciles”

El lunes, alrededor de las 10:00 horas se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre guardias de seguridad y un grupo de asaltantes que llegaron hasta el Mall Florida Center, ubicado en Vicuña Mackenna Oriente.

Según informó Carabineros, los tres asaltantes, vestidos de overoles, llegaron hasta el estacionamiento subterráneo del centro comercial para robar la remesa que los guardias acababan de retirar del supermercado Jumbo.

Los delincuentes huyeron del lugar con el dinero, mientras que tres guardias resultaron heridos y horas más tarde se informó que uno de los vigilantes perdió la vida. El fallecido fue identificado como Osvaldo aceituno, exsargento primero de Carabineros.

Es así, que debido a estos hechos, este martes el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se reunió con la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich y representantes del Comité de Seguridad de la Asociación Gremial para “recibir sus propuestas, compartir sus preocupaciones, como nuestras preocupaciones” y aseguró “que hemos tomado especial preocupación por la seguridad que se requiere en diferentes tiendas dentro de los centros comerciales”.

Así también, tras la instancia Vergara comenzó explicando que los hechos ocurridos ayer en el centro comercial de La Florida, “es algo que como sociedad simplemente no podemos tolerar, pero que al mismo tiempo nos obliga a reforzar nuestro compromiso de trabajo público- privado, entendiendo que la seguridad no es algo que se vaya a solucionar solo desde el gobierno, tampoco solo desde las policías, menos solo del sector privado, ni tampoco desde los municipios, pero, al mismo tiempo, es una señal pública de que estamos todos y todas obligados a sentarnos a la mesa para resolver estos problemas”.

Además, el subsecretario anunció que “el día lunes iniciaremos nuestro grupo de trabajo operativo con los centros comerciales”, y respecto a las medidas concretas que abordaron en la mesa de trabajo, recalcó que “no estamos acá para ofrecer respuestas fáciles, ni slogan populista, es un tema complejo, un tema que nos ocupa y que las soluciones no solo pasan de lo que podamos hacer desde el gobierno central, ni tampoco las policías y por eso mismo este tipo de reuniones operativas de trabajo, bajo un compromiso público-privado cobran especial relevancia porque es la única forma en la que podemos enfrentar la inseguridad que vive el país, porque si no lo hacemos juntos realmente no lo vamos a lograr”.

En tanto, aseguró que “hoy mismo iniciamos una evaluación de decretos y reglamentos que tienen que ver con el funcionamiento interno de los centros comerciales y retiro de dinero”.

En otra línea, aclaró que una de las preocupaciones de la actual gestión de Gabriel Boric es que “en Chile existan menos armas y que ojalá en los espacios públicos, como los espacios privados no existan armas, hacia donde tenemos que avanzar y el compromiso de gobierno es hacia una necesaria política de seguridad que nos permita que las personas no sientan que tienen que disponer de un arma para estar seguros”, reafirmando la posición de que “lo que anhelamos son espacios públicos y privados donde no existan armas”.

“El delito muta y cambia y nosotros tenemos que tener la flexibilidad necesaria para poder perseguirlo, pero, por sobre todo prevenirlo y esto nos obliga desde el gobierno a hacer una revisión permanente, una fiscalización permanente, y junto a Carabineros también amplificaremos la cobertura de la fiscalización de la seguridad privada”, sostuvo Vergara.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se reunió esta mañana con el subsecretario de Prevención del Delito, y tras la instancia señaló que “creemos que debe haber una política transversal, un acuerdo nacional urgente para ponerle fin a la delincuencia. En Chile nos estamos acostumbrando a ver tragedias y al día siguiente nos olvidamos. La muerte del funcionario de esta empresa de traslado de valores, es irreparable. Y era totalmente evitable si en Chile nos pusiéramos de acuerdo. Pero estas medidas urgentes que tenemos que tomar no se pueden transformar en una discusión política, tenemos que ponernos de acuerdo para poder solucionar este problema”.