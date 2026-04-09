Tres detenidos tras persecución que se extendió por varias comunas de la Región Metropolitana: sujetos intentaron atropellar a carabineros

Tres sujetos detenidos dejó una persecución policial la cual se extendió por varias comunas de la Región Metropolitana durante la noche de este jueves.

Los hechos se registraron cerca de las 23:15 horas cuando personal policial intentó fiscalizar un vehículo en la intersección de Los Cerezos con avenida Las Torres en la comuna de Peñalolén.

En este contexto, es que los sujetos habrían intentado atropellar al personal policial y apuntado con un arma a uno de los uniformados, el cual hizo uso de su arma de fuego para repeler el ataque.

Es así como se inició una persecución la cual se extendió por las comunas de Peñalolén, La Florida y Macul, finalizando en Av. Macul con Víctor Domingo Silva.

En el lugar, personal policial logró la detención de tres sujetos de nacionalidad venezolana, los cuales mantenían un amplio prontuario policial.

Uno de estos, presentaba una lesión por impacto de bala en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado hasta un recinto asistencial.

Según detalló el teniente Francisco Cabezas, oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, “Estas personas, al ser fiscalizadas y detenidas, portaban un arma de fuego, con la cual apuntaron a nuestros carabineros, por lo que el personal se dio la obligación de hacer uso de su arma de servicio, causando simplemente lesiones leves al imputado”.