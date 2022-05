Abuso sexual: las cosas por su nombre

SEÑOR DIRECTOR:

Abuso sexual no es solamente violación. Esta brutal agresión es todo traspaso de límites y vulneración de connotación sexual hacia una persona que no lo consintió. Al parecer, esta definición no estaba en conocimiento del ahora ex seremi de Educación de Biobío, quien debió renunciar tras haber relativizado un caso de abuso en un establecimiento educacional.

Si como sociedad queremos prevenir el abuso sexual, lo primero es entender la magnitud de una agresión de esa naturaleza y la gravedad que implica desmentirla. Los efectos de un abuso son devastadores, aun cuando no haya violación. Este no es un tema de feminismo: los hombres también pueden ser objeto de abusos.

La dignidad de todo ser humano debe ser defendida con tolerancia cero a cualquier tipo de abuso, no solo sexual, sino también verbal, físico o sicológico. Relativizar estas agresiones, minimizando su alcance, gravedad y daño a la víctima, no hace más que favorecer al abusador.

Ximena Schencke R.

Directora ejecutiva Praesidium Chile