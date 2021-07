Chile y el bicentenario del Perú

SEÑOR DIRECTOR

Quizás tienen buenas razones para no reconocer lo que hicimos hace 200 años, y que a nosotros nos conviene tener claro para no caer en la trampa de una visión idealizada. Destacan como las principales, el cobro de los gastos de la expedición libertadora, el que el no pago de esa deuda haya sido uno de los motivos de una de las guerras en que los derrotamos, el que ellos saben que los más interesados en sacar a los españoles éramos los chilenos y que no era un acto desinteresado, y por último, que no fuimos los únicos que realizamos un esfuerzo, ya que Bolívar y sus tropas también fueron claves, y hasta quizás más importantes que lo realizado por Chile con la ayuda de Argentina.

Richard Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente de AthenaLab