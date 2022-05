SEÑOR DIRECTOR

Debido a declaraciones de respaldo a un subordinado acusado, cuando aún no había sentencia judicial, el Presidente decide remover al contraalmirante Parga de la jefatura en La Araucanía. El mismo día, con relación a incendiarias declaraciones del jefe de la CAM, el Presidente dice que su gobierno no presentará otra querella contra Llaitul, porque no va a perseguir ideas ni declaraciones.

José Luis Hernández Vidal