El caso Urrutia

SEÑOR DIRECTOR

Son 54 constituyentes quienes han suscrito una declaración que circula en redes en apoyo al juez Daniel Urrutia, luego de estimar que el magistrado ha sufrido ataques desproporcionados e injustos a raíz de su exposición en el marco del trabajo de la Convención. A juicio de esta articulada defensa, estas agresiones, supuestamente inicuas y despóticas, atentan abiertamente contra las reflexiones certeras e imparciales de “Su Señoría” y dejan en evidencia la gran deuda de nuestro país con los derechos humanos.

No deja de ser interesante el intento de estos 54 constituyentes por comprobar su teoría del caso; que el señor Urrutia posee con súper abundancia las virtudes de independencia, imparcialidad, justicia y equidad que caracterizan a todo buen juez, porque si consideramos que su patrocinio representa precisamente el extremo político del órgano constituyente que ha promovido y defendido insistentemente la liberación de los delincuentes que arrasaron con nuestro país en el marco de las protestas que tuvieron como punto de partida el 18-O, su testimonio no resulta idóneo para asegurar la adecuada defensa de su representado. Por tanto, y como reza el antiguo aforismo: no lo ayuden tanto, compadres (y comadres).

Magdalena Price Elton

Abogado