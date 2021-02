“La mala educación”

SEÑOR DIRECTOR

Daniel Matamala cuestiona en duros términos al titular de Economía, al de Educación y también a varios que antecedieron a este, señalando, entre otras cosas, que los profesores se han “quemado las pestañas” en el último año. Pero lo cierto es que son muchos los estamentos de nuestra sociedad los que se han quemado las pestañas en el último tiempo, y no solo eso, sino que también han corrido riesgos, han expuestos sus vidas, pues son miles las cajeras de supermercados que no han abandonado sus puestos de trabajo ni en el peor momento de la pandemia, lo mismo que los recolectores de la basura y trabajadores de la salud, todo, para que los señores del Colegio de Profesores y el señor Matamala puedan vivir tranquilos. Por lo demás, haberse “quemado las pestañas” no da derecho a pretender quedarse en casa por otro año más. Los niños de Chile no lo resistirían.

Ignacio Garay P.

Abogado