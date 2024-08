SEÑOR DIRECTOR:

Desde hace un tiempo se ha creído que la solución al grave problema de seguridad que tenemos en el país, es la creación de un Ministerio de Seguridad.

Objetivamente ¿qué cambiaría? Es probable que las mismas personas que hoy trabajan en las subsecretarías orientadas a la seguridad, se cambien de edificio a hacer lo mismo que están haciendo, con la misma visión y las mismas soluciones que no han funcionado como se esperaba; que el presupuesto no varíe mucho, pero que la cantidad de personas y sueldos aumente, que la burocracia aumente, pero, seguramente no aumentará la voluntad real de enfrentar y solucionar el problema.

No hace falta un ministerio, hace falta que las personas que saben de seguridad trabajen en ella y que las policías no solo aumenten los vehículos, también perfeccionen los procedimientos; que los tribunales y el Ministerio Público comprendan que se está jugando la seguridad del país y no instancias ideológicas menores; que la Cancillería comprenda que es necesario negociar de verdad la expulsión de los delincuentes extranjeros, que el gobierno cierre de una vez los pasos ilegales y los que quieran entrar cumplan los procedimientos normales de ingreso, entre otras cosas.

Hoy parece preferible que los recursos que se espera invertir en burocracia de seguridad, se inviertan en mejores procedimientos de seguridad.

Jorge Sanz Jofré

Académico Universidad del Desarrollo