Pymes: aprobar e implementar rápido

SEÑOR DIRECTOR

A raíz de la nota publicada ayer sobre una entrevista que di a un medio, quisiera enfatizar lo central del problema. Si no se toman medidas importantes y rápidas, cuando acabe la crisis de contagios del coronavirus nos encontraremos con muchas empresas de distintos tamaños cerradas para siempre. Para evitar aquello y proteger el empleo que generan, es crucial entregarles liquidez para que así puedan financiar sus compromisos aun cuando no tengan ventas. El gobierno ha ingresado al Congreso un proyecto de ley que extiende de manera importante las garantías a los créditos que la banca puede otorgar a estas empresas. Junto a ello, el Banco Central ha creado instrumentos que favorecen que los bancos puedan financiar estos créditos.

¿Por qué entregar facilidades a los bancos? Primero, porque son quienes saben prestar y quienes tienen la tecnología y la infraestructura para hacerlo. No hay tiempo para crear y probar mecanismos nuevos. Segundo, porque las empresas se han vuelto mucho más riesgosas, incluso aquellas que son normalmente solventes. Si no hay intervención del Estado y del Banco Central, entonces los bancos no prestarán, o lo harán con condiciones muy desfavorables. El gobierno ha acordado un protocolo con la banca del cual se han conocido algunos elementos generales. Es de esperar que este sea suficiente para incentivarla a extender los créditos necesarios en condiciones razonables y de manera expedita. Es de esperar, además, que la lleve a compartir el riesgo que la crisis ha traído sobre los actores de la economía.

Por ello es crucial que se apruebe con prontitud el proyecto que extiende el capital del Fogape y que flexibiliza temporalmente sus requisitos, y que se implemente rápido para llevar alivio a las empresas que lo necesitan.

Andrea Repetto

Universidad Adolfo Ibáñez