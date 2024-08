Cómo hacer un minestrone: el guiso italiano que combina legumbres y pasta

En Chile tenemos los porotos con riendas, esa bomba calórica donde se meten a la olla casi todos los ingredientes económicos y accesibles que nos puedan aportar calor para invierno: porotos blancos, zapallo, fideos, un buen sofrito y, si hay espacio, su bien aliñada longaniza.

Pero por alguna razón, ahí comienza y termina nuestro cruce entre pasta y legumbres. Los garbanzos y las lentejas solemos comerlas con arroz o papas, y la inmensa variedad de porotos que tenemos se quedan casi siempre en un puñado de preparaciones: porotos granados, ensalada de porotos con cebolla y, cada vez menos, porotos con mote.

En otros lados, eso sí, no le hacen el quite a juntar estos dos productos populares. En Italia, referente de la cocina occidental, hay un plato que los reúne y que es toda una institución: el minestrone (o minestrón, como le dicen los españoles). Hay uno para cada estación del año —y por supuesto uno por región italiana—, cambiando las verduras según la temporada, pero una cosa no es negociable: siempre hay porotos y pasta.

Muy conveniente para el bolsillo, fácil de hacer con un mínimo de planificación —no te olvides de dejar remojando los porotos el día anterior—, el minestrone es una excelente manera de aprovechar los vegetales que te piden atención en el fondo del refrigerador, al mismo tiempo que da energía, perfuma la casa y funciona como excusa para no comer carne.

La siguiente es una receta de Felipe Tamayo cuyo actor secundario es el zapallo italiano. Acá algunos consejos sobre cómo cocer los porotos (y también otras legumbres), pero si tienes poco tiempo puedes usar unos en conserva, que funcionarán igual.

Minestrone de porotos y zapallo italiano

Ingredientes (para 4 a 6 porciones)

1 cebolla pequeña picada fina

1 zanahoria picada fina

1 pimentón rojo picado fino

2 dientes de ajo rallados o picados muy finos

2 cucharadas de concentrado de tomate

1 zapallo italiano picado en trozos pequeños

1 cucharadita de tomillo seco

½ cucharadita de merkén o paprika ahumada

400 gr de porotos blancos previamente cocidos

2 tazas de pasta corta a gusto

600 ml de caldo de pollo o verduras

Sal y pimienta a gusto.

Preparación