Cómo hacer un snack de frutos secos agridulces

Uno de los mayores dilemas contemporáneos no tiene que ver con la inteligencia artificial, tampoco con el cambio climático, menos con cuál serie ver en Netflix (bueno quizá eso sí), sino con qué comer entre comidas. Ese maldito momento, un martes a las 11 de la mañana o un jueves a las 5 de la tarde, cuando lo tragado hace unas horas, en el desayuno o el almuerzo, dejó de ocupar espacio y tu cuerpo ansioso pide llenar ese vacío con algo, lo que sea, pero todavía queda un buen rato para volver a sentarse a una mesa con un plato enfrente.

En realidad sí sabemos lo que conviene comer ahí: los medios y las redes están invadidos de nutricionistas diciendo que esto sí, que esto mejor que no, que esto otro por ningún motivo, verdaderos policías del mastique, moralistas del hambre, que transformaron ese breve pero intenso placer de satisfacer un impulso gástrico en otra instancia de culpabilidad y autocensura.

Con esta receta queremos proponer una solución a ese dilema. Que comerse una colación de media tarde o media mañana no sea demasiado aburrido, para quienes no soportan la fruta o los frutos secos, pero tampoco nefasto, para quienes se tientan con golosinas, dulces o chucherías ultraprocesadas. Esta opción, creación de Josefina Piriz (chef y creadora de @farinacocina), es muy rica y, suponemos, es muy sana también: tiene frutos secos (puedes usar los que tengas o prefieras), tiene huevo y, lo más importante, tiene mucho sabor. Los aliños puedes ajustarlos a tu gusto: puedes cambiar el curry por ají de color (o sacarlo si no te atrae ninguno de los dos), ponerle más limón, añadirle merkén, o quizá canela. Pero esta versión agridulce vale la pena probarla.

Snack de frutos secos especiados

Ingredientes

1 clara de huevo

3 cucharadas de miel

2 tazas de frutos secos a elección (almendras, nueces, maní, pistachos, castañas de cajú, etc)

Sal

1 cucharadita de curry

1 cucharada de sésamo tostado

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de eneldo deshidratado (opcional)

Preparación