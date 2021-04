Ansiedad y snacks saludables ¿qué comer cuando quiero tragarme el mundo entero?

A un poco más de un año del inicio de la pandemia, con meses de cuarentena en el cuerpo, parecemos estar exactamente donde mismo, en una situación aún más crítica que los peores meses del invierno pasado. Unos 16 millones de personas están en cuarentena, casi todo el país confinado.

Lo peor, es que estamos sumamente agotados, cansados, abatidos emocionalmente. Como si fuera poco, las vacunas fueron como un oasis en el desierto, vimos los primeros indicios de la normalidad cerca, pero no, era una ilusión, esa ansiada inmunidad rebaño aún se ve muy lejana. Estamos cansados. Estamos ansiosos.

Hay quienes tienen la suerte de que cuando sienten ansiedad se les cierra la garganta y no pueden comer, sin embargo hay otros – quizás la mayoría – quienes necesitan saciarla comiendo alguna que otra cosa rica.

Se puede decir que el 2020 fue el año en muchos incursionaron en la cocina con preparaciones ricas, pero altamente calóricas debido a las cuarentenas. Sin embargo, el encierro se prolongó y fueron también varios los que optaron por pedir comida chatarra, trayendo como consecuencia un considerable aumento de peso: 7,5 kilos promedios por persona. Esta cifra, arrojada por un estudio realizado por la consultora internacional Ipsos, nos posiciona en el quinto lugar de la tabla mundial superando el promedio global (6,1 kilos) y estando solo debajo de México (8,5 kg), Arabia Saudita (8 kg), Argentina (7,9 kg) y Perú (7,7 kg). La situación es grave.

Sí, sabemos, si queremos picotear algo hay opciones muy saludables para saciar esa ansiedad: fruta, un puñado de frutos secos, un yogurt … pero seamos sinceros, no es lo que queremos en ese preciso momento en que la ansiedad nos está ganando la batalla.

Dana Bortnick, nutricionista de la Clínica Indisa lo entiende a la perfección, pero lo primero que recomienda a sus pacientes es no autoboicotearse. “Uno se conoce muy bien y sabe lo que puede aguantar”, dice. El punto al que ella se refiere es la fuerza de voluntad. Si vas a tener guardada una barra de chocolate en el velador y puedes comerte un solo cuadradito todos los días, está perfecto. Sin embargo, “si la barra de chocolate no te va a durar ni un solo día, lo mejor que puedes hacer en no tenerla en tu casa”.

Pero seamos sinceros, en momentos como este es difícil no tentarse, da lo mismo si es algo dulce o salado, pero a media mañana, antes de almuerzo o a media tarde, comerse algo rico que no engorde tanto - y que si podemos comer en la medida correcta mucho mejor aún-, es lo que necesitamos y queremos.

Por eso, en Práctico preguntamos a distintas nutricionistas algunas recomendaciones de snacks que puedes comprar en el supermercado u online, o recetas caseras que puedes hacer cuando tengas algo de tiempo, para picotear en el día.

¿Cómo elegir?

Más allá de tan solo guiarnos por los sellos -que sí ayudan, pero no siempre significa que el alimento sea ultra sano-, hay otras técnicas que podemos tener en mente al momento de comprar:

No más de 4 ó 5 ingredientes: María José Acevedo, también nutricionista, aconseja que al momento de escoger leamos, como debiésemos hacer siempre, la tabla nutricional de los ingredientes del producto y si tiene más de 5 ingredientes, debiésemos descartarlos.

No a los ingredientes desconocidos: Dana Bortnick entrega como regla de oro conocer los ingredientes. Cuando no tenemos ni la más remota idea qué son, explica, es por que son la cosa se complica y el producto que vamos a consumir se hace menos sano y menos natural.

No a los ingredientes innombrables: También, la experta de la Clínica Indisa, nos aconseja que si no podemos nombrar algún ingrediente, como por ejemplo dimetilpolisiloxano , descartemos de inmediato ese alimento, eso significa que el producto es procesado o altamente procesado, que se traduce en que son nutricionalmente desequilibrados y suelen tener una alta densidad energética.

¿Cómo comer snacks?

Bárbara Castillo, nutricionista de la Clínica de la Universidad de los Andes, aconseja mezclar. ¿Qué significa esto? Que si me quiero comer un trozo de chocolate amargo a media mañana, lo haga pero lo combine con una fruta además. O sea, que mi colación o snack sea uno o dos trozos de chocolate con una porción de frutillas, una manzana o una pera (o cualquier otra fruta no muy calórica)

¿Por qué? Porque por un lado, explica ella, así logras controlar un poco la ansiedad que te estaba consumiendo, pero a la vez le agregas algo sano y bajas la porción de aquello poco sano que te ibas a comer.

Lo otro que ella aclara, y que es muy importante, es que no debemos imponernos metas imposibles de buenas a primeras. Si estamos pasando por un momento muy complejo -difícil no estarlo en estos momentos-, y nos sentimos intranquilos, preocupados, inquietos... y solíamos comernos un trozo de chocolate todos los días, no podemos saltar y bajar a un solo trozo a la semana de una sola vez. Es mejor hacerlo de a poco, un par de trocitos día por medio por unas semanas, después lo vamos aplazando a tres veces a la semana, hasta poder llegar a una vez a la semana.

A continuación, dejamos una lista de productos que pueden encontrar en el mercado que, para quienes no tienen tiempo de cocinar cosas saludables y necesitan saciar su ansiedad comiendo algo, pueden ser una buena opción como snack. Por supuesto, todo en su justa medida y en las dosis recomendadas. Pero claro, entre comerse un paquete de galletas con azúcar o una de estas barritas que te proponemos, no lo pienses dos veces, estas alternativas son mucho mejores.

Barritas:

Barra de cereal Schwartau Corny sándwich 4 unid. 30 g

Barra cereal free cranberries 6 un. 20 g

Receta de barritas de cereal:

Palomitas:

Estas con en verdad una excelente opción de snack dicen las nutricionistas. El problema, es que hay que medirse, es una porción, no comerse el paquete entero, ojo.

Puripop oliva y sal de mar

Tika Pop corn caramelo y sal de mar 170 g

Chocolates:

Siempre sobre 70% de cacao, es la regla más importante al momento de elegir, coinciden todas nuestras nutricionistas entrevistadas, porque así nos aseguramos todo el poder sus propiedades antioxidantes, pero a la vez baja cantidad de azúcar y de grasas. Existen también opciones de alto cacao y sin azúcar, pero basta con que tengan un porcentaje superior a 70.

Barra de Chocolate 100% Cacao (100g) Manare

Chocolate Lindt 72% de cacao

Helados:

Qué difícil es ser amante de los helados y querer comer alguno sano. Existen miles de opciones sin azúcar o light en el mercado, pero ¿significa que son sanos y que engordan menos? No. La mayoría tiene alto contenido energético. Si eres fan del helado tienes dos opciones:

La primera es hacerlos en casa y en verdad no es nada de complicado. Incluso si te gusta el de chocolate puedes utilizar cacao amargo y endulzar con alulosa, estevia o tagatosa. La base puede ser yogurt o plátano molido (de esos que ya se están echando a perder), los mueles en la mini pimer, añades lo que te guste (fruta, cacao, miel) y lo llevas al freezer. La segunda, es comprar los helados más sanos que se puedan encontrar. Claro, a veces uno no tiene tiempo ni para meter plátano a la mini pimer, menos en esta pandemia. Dana Bortnick nos recomendó los helados de Yogen Früz que venden en formato de casata en los supermercados o puedes pedir el tuyo a la tienda por alguna app de delivery. Eso sí, debe ser sin extras de caramelo, ni dulce de leche, ni M&M... sin abusar.

Yogen fruz, helado De Yogurt Y Fruta Chocolate-Naranja

Otras opciones:

La nutricionista de la Clínica Indisa nos compartió también alguno de los otros productos que recomienda a sus pacientes para pasar esos momentos de hambre intenso y ansiedad, además de otras opciones para reemplazar por ejemplo, pastas, además de dos cuentas de instagram para seguir, inspirarse si hay ganas y sacar buenas recetas, al final de cuentas, cocinar también es un buen distractor para nuestra cabeza en esta pandemia.

Souffle Quinoa Oliva – sal de mar

Souffle de quinoa horneado con sal de mar levemente picante

Palmipasta:

Alimento de palmito para los fanáticos de las pastas: tallarines y lasaña. Un producto saludable, de sabor exquisito y fácil de preparar. Una alternativa baja en calorías y de excelente calidad, que busca complementar tu alimentación de una forma fácil, rica y sana. Produce sensación de saciedad y tiene pocas calorías por lo que es ideal para personas a dieta o que busquen equilibrar su alimentación, ayuda en problemas de estreñimiento y reduce los niveles de colesterol y azúcar. También previene la anemia y fortalece las defensas del cuerpo, facilita la digestión, frena la retención de líquidos.

Lasaña de palmitos

Tallarines de palmitos

Cuentas de Instagram para seguir