Un rápido pan de cerveza con aceitunas y parmesano: está listo en menos de una hora.

En Chile comemos mucho pan, en eso no hay novedad, pero no somos muy novedosos a la hora de consumirlo. Aparte de las hegemónicas marraqueta (o pan batido) y hallulla, y el de molde para los aburridos, no solemos innovar demasiado en otras variedades. El de masa madre se ha ganado su público selecto, que sigue siendo pequeño, mientras que un montón de alternativas, algunas incluso muy fáciles y rápidos de hacer en casa, quedan olvidadas sin pena ni gloria en los recetarios.

Por ejemplo este, similar al sencillo pan de soda irlandés, pero que en vez de leche y bicarbonato lleva cerveza, un fermentado que le dará al pan un sabor rústico y más complejo pero sin tener que fermentarlo. Ideal para sacar de apuros —tienes invitados a la noche o es feriado y está todo cerrado— y también del aburrimiento, pues es una receta que no demora más de una hora, se puede hacer en compañía y no requiere de ningún conocimiento previo, ni siquiera de una balanza.

Acá sugerimos acompañarlo de aceitunas y queso parmesano, pero también podrías prescindir de estos agregados o añadirles otros, como albahaca, tomate, frutos secos o semillas. Lo más importante, eso sí, es que una vez que esté listo seas capaz de esperar hasta que se enfríe por completo: aunque el gusto popular dice que no hay nada mejor que el pan recién salido del horno, esa es una mentira de glotones incontenibles: la miga y la corteza solo se terminan de formar cuando llegan a temperatura ambiente, momento en el cual el sabor y el aroma también se profundizan. Al igual que un queque, ten paciencia, déjalo en la ventana y espera a que esté en su punto antes de cortarlo.

Pan de cerveza, aceitunas y parmesano

Ingredientes

3 tazas de harina sin polvos de hornear

3 cucharaditas de polvos de hornear

1 cucharadita de sal

2 cucharaditas de azúcar

300 cc de cerveza (idealmente negra)

1⁄2 de taza de aceite de oliva

3⁄4 de taza de aceitunas negras sin carozo cortadas en rodajas

1⁄4 de taza de queso parmesano

2 cucharadas de orégano

Preparación