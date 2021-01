Cómo hacer sopaipillas mapuches con pebre de papaya

Hace 2 horas

Platos Restaurant Amaia Revista Paula , La Tercera Periodista: Camila Ossandon Foto: Alejandra González Guillén Santiago; 13enero 2021

Siempre es época de sopaipillas, porque aunque no esté lloviendo, son perfectas para un rico aperitivo. Lo típico es acompañarlas con un rico pebre, y esta vez, desde AMAIA (@amaia_restaurante) los chefs Iván Zambra y José Luis Calfucura nos comparten una receta especial que tiene a la fruta como protagonista: la papaya. Este lugar tiene una gastronomía que mezcla la tradición mapuche del sur, y la changa del norte, creando recetas que mezclan lo mejor de dos mundos, como ésta. Ojo, que estas sopaipillas no llevan zapallo, pero si manteca y levadura, como es costumbre en la Araucanía, y el pebre no lleva limón, sino papaya, un fruto típico del norte de nuestro país.