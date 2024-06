Mirada Paula: collage como un autoretrato

“Mi obra surge de reflexiones íntimas y profundas que se plasman en imágenes de fragmentos del cuerpo femenino, particularmente el mío. Son autorretratos que capturan momentos y estados de ánimo usando fotografías tomadas por mí que luego pasan por un filtro digital y se proyectan para ser dibujadas e intervenidas con materiales como papeles de revistas, cartones, cueros y otros elementos descartados.

El trabajo del papel y el relieve permite una reflexión sobre el proceso creativo y el resultado es una imagen silenciosa, repleta de detalles y matices que invitan a una observación detenida y a tomar conciencia del tiempo.

Macarena Court Mirada Paula Revista Paula Santiago, 30 mayo 2024

Soy egresada de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Católica y he trabajado principalmente en diseño gráfico y web. Siempre he mantenido una conexión con el arte y la creación en el taller, hace algunos años, tras el nacimiento de mi tercera hija, empecé a explorar la técnica del collage, la cual me ha cautivado hasta el día de hoy.

En mi trabajo, los materiales son fundamentales. Papel, páginas de revistas, textos impresos, cartón, envoltorios, fragmentos de fotos, tela, cuero, plástico y desechos aportan cualidades visuales y texturales, generando relieves y creando atmósferas expresivas. A través de estos medios exploro la problemática del color y su relación con la luz y la sombra, ahí está el eje de mi trabajo. Los textos impresos y la materialidad son reinterpretados en una dimensión abstracta para crear un relato personal e introspectivo.

El color es una cualidad cromática clave en mi trabajo. Para construir la paleta de cada imagen colecciono, clasifico y archivo materiales; todo lo que pasa por mis manos me sirve. Los brillos, el matices y tonos propios de cada color se transforman en textura y efectos visuales. Si bien el punto de partida son fotografías que muestran fragmentos de mi cuerpo, autorretratos editados para mapear luces y sombras, a veces el origen es solo un material que me interesa, o simplemente un color y su gama. Es la imagen la que dicta su propio proceso de trabajo. El desarrollo de una obra es siempre orgánico, un constante diálogo entre el material, el color y la imagen.

Las imágenes que produzco son representaciones íntimas y abstractas de mi entorno, puntos de vista en primera persona que conectan sensorial y subjetivamente con el espectador. El color y la imagen no intentan representar lo real; la obra no busca imponer una única narrativa, sino fomentar la reflexión y la interpretación personal del espectador”.

https://www.macarenacourt.com/about

Instagram: @macacourt_art