Datos Paula: expresarse a través de los calcetines

1. Pares impares

¿Quién no se ha preguntado alguna vez dónde van a parar los calcetines. ¿Se los traga la lavadora? ¿Será la secadora? Fue esa típica disyuntiva la que llevó a los amigos y ex compañeros de colegio Sebastián Antireno y Felipe González a crear, en 2020, Unisocks.

Con esa necesidad en mente es que armaron una marca que solo vende packs impares de calcetines en los que cada uno viene con diseños diferentes. Si bien cada pack sigue un patrón determinado en cuanto a colores y formas, ningún calcetín es igual al otro, trabajo a cargo de la diseñadora chilena Camila Grimaldi. Así, si se pierde uno, el par no queda incompleto.

Actualmente tienen siete diseños en modelos largos (desde $8.990) y cortos (desde $6.990) que vienen en packs de 5 o 7 unidades cada uno.

Web: https://unisocks.cl/

Instagram: unisocks_cl

__

2. Creados por un experto

Desde hace más de 10 años que el ex triatleta chileno Cristián Bustos y su pareja Lula Toro trabajan en el rubro de la ropa deportiva diseñando y confeccionando prendas bajo los estándares de su dueño, un deportista de alto rendimiento. En esta década es que se dieron cuenta de que quienes compraban ropa, pedían también calcetines. Y es que aunque pueda parecer insignificante, a la hora de hacer deporte un buen calcetín puede hacer toda la diferencia.

Tras años buscando proveedores en diferentes ferias especializadas, en plena pandemia Cristián decidió traer de Italia –donde se fabrican las mejores– máquinas para hacer calcetines. Y nació Q’inti –colibrí en quechua–, empresa que lleva menos de un año en el mercado y que vende calcetines inspirados a partir de la importancia que tiene el confort y la identidad a la hora de hacer deporte o moverse. Cada par tiene la punta cerrada, por lo que no se genera un roce con la piel, evita daños y los hace ideales tanto para deportistas como para quienes tienen sensibilidad. Los hilados son todos técnicos y en su mayoría lana merino y cobre con zinc, materiales que tienen múltiples propiedades como que regulan la temperatura, son biodegradables, dejan salir la humedad y tienen elasticidad, lo que hace que se adhieran perfectamente al pie. Tienen modelos largos y cortos y hay de diferentes colores y diseños.

Web: https://qinti.cl/

Instagram: @qintichile

__

3. Ilustrados

Pedraza Ilustración es una marca de productos con ilustraciones inspiradas en la naturaleza chilena, creadas por María José Pedraza que partió haciendo láminas y en el camino fue sumando nuevos objetos. “La idea era hacer algo práctico y bonito que las personas pudieran usar todos los días, pero que a la vez nos acercara a la naturaleza, fomentando la conciencia y apreciación por la biodiversidad del país”, dice.

Así nacieron los calcetines con ilustraciones de pajaritos y flores chilenas, donde se pueden observar especies como la Loica, el Chucao, el Cometocino, la Flor del gallo, el Chilco, entre otros. “Estas ilustraciones no solo agregan un toque de belleza y estilo, sino que permiten que las personas lleven un pedacito de la naturaleza en su día a día”, agrega María José.

Los calcetines son suaves y cómodos, fabricados de 70% algodón, 27% poliéster y 3% spandex. Son talla única y se adaptan muy bien desde el número 37 al 43.

Web: www.pedrazailustracion.com.

Instagram: @pedraza_ilustracion

__

4. Básicos

“Básicos para no básicos” es el lema de Sibilings, un proyecto de las hermanas María José y Pilar Baquedano, que nace en 2023. “Las dos vivimos en Europa un tiempo, y allá la oferta de básicos en vestuario es muy amplia: desde emprendimientos hasta marcas más grandes. Un día estábamos buscando calcetines que fueran principalmente de algodón. Conversando nos dimos cuenta de que había una oportunidad en esta categoría y comenzamos a crear la marca”, cuenta María José.

Hoy venden calcetines monocromáticos, que no tienen ningún tipo de estampado, en colores originales como el morado, rojo, verde, amarillo, entre otros. “Son ideales para complementar diferentes looks: para personas que se atreven a combinar colores; para los amantes de los outfits simples como nosotras; y para convertir los calcetines en un accesorio divertido y fashionista”, agrega. Están hechos de algodón al 90% y no tienen edad ni género: son de talla única, que sirve desde el número 36 al 43.

En Instagram: @siblingscl (con envíos a todo Chile).