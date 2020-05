Ideas para partir un emprendimiento

Ser realista: Lo primero es ver las posibilidades reales que tengo para hacer un proyecto. Es importante evaluar todas las aristas. “Por ejemplo se me ocurre hacer slime y venderlo, pero en el camino me doy cuenta que no tengo niños cerca o no conozco gente que tenga hijos. O se me ocurre comprar productos al por mayor y vender, pero no conozco mayoristas. Este no es un buen momento para investigar tanto el mercado y por tanto es difícil partir con algo tan desconocido y lejano. Es mejor elegir un producto que conozca, por ejemplo, si siempre me han dicho que cocino rico, entonces puedo partir vendiendo alguna de mis recetas probadas”, dice.