Samantha Westphal, la tiktoker que da a conocer Chile al mundo

“Crónicas de mi vida en Chile”. Esa es la descripción de la cuenta de TikTok (@samwestphal) de la estadounidense Samantha Westpahl (28), quien lleva cuatro años viviendo en Concón.

Su travesía comenzó cuando le quedaban pocos años para terminar sus estudios de Biología en su universidad en Estados Unidos. “Fui a la oficina de intercambio y les dije que quería aprender español, pero no en España, porque todos van para allá. Luego me explicaron que mis opciones eran Chile, Argentina, Perú o Costa Rica, así que llegué a la Universidad Católica de Valparaíso. Soy de Iowa, una ciudad pequeña, y quería tener una experiencia más cercana, no estar en una capital”.

Durante su intercambio de seis meses recorrió bastantes lugares de Chile, entre ellos la Patagonia, San Pedro de Atacama y Chiloé, y también se enamoró. “Conocí a Andrés, mi pololo de ese entonces y ahora mi marido. Nos casamos en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Antes de eso, tuvimos una relación a distancia entre Chile y Estados Unidos y durante un año entre Chile y Argentina, porque luego de titularme estuve en San Juan enseñando inglés”, recuerda Samantha.

La pareja decidió asentarse en Chile porque el trabajo de él requiere que esté acá, aunque para ella –dice– no fue una decisión difícil. “Realmente me gusta mucho aquí, me siento como en casa. Me encanta vivir al lado del mar, me encanta la comida”, reconoce.

El choque cultural

Antes de venir, Samantha aprendió un poco del país, pero no había mucha información en internet; era 2015, ahora es distinto. “Aprendí un poco de la historia de Chile, sobre la importancia del cobre, los 33 mineros, cosas así. Pero no fue tanto lo que pude aprender. Fue una sorpresa llegar aquí”, dice.

Lo primero que le llamó la atención y que en sus palabras le gustó, pero le confundió, fue el saludo de beso. “Incluso si vas a una fiesta con 30 personas tienes que saludarlas a todas de la misma manera. En Estados Unidos depende del contexto, puedes saludar de la mano o de un abrazo, si es un amigo muy cercano. Pero ahora me gusta, lo encuentro un gesto muy lindo, aunque aún hay veces en las que no sé si debería saludar a todos, como cuando llegas a una fiesta un poco tarde y tienes que interrumpir la conversación por saludar a todos”.

¿Qué te llamó la atención de la cultura chilena y te motivó a quedarte?

Me gusta mucho que aquí se les da mucha importancia a la familia y a los amigos. Por ejemplo, es muy común hacer un almuerzo familiar los domingos, como también lo es juntarse con amigos en instancias así. También me gustó mucho el vino, las montañas, la playa, la naturaleza.

Claro, aquí tiende a haber esa unión familiar y con los amigos de manera constante.

Una cosa que es un poco diferente aquí en relación con Estados Unidos es que sigues viviendo con tus padres cuando estás en la universidad y a veces un tiempo luego de que la terminas. En Estados Unidos es más común que cuando cumplas 18 salgas de tu casa, a estudiar o a trabajar o ambas cosas, y empieces tu vida solo. En Chile hay más apoyo de la familia, eso me impresionó mucho.

‘Influencer de Chile’

Samantha describe la geografía de Iowa como muy plana. “Está lleno de campos de maíz y soya. Hay algunos lagos, pero no hay mar, a diferencia de Concón, donde vivo actualmente”. Esto la motivó, en plena pandemia, a subir videos a TikTok, en principio para pasar el rato y también dar a conocer Chile. Sin embargo, ya tiene casi 90 mil seguidores y se ha transformado en una especie de influencer del país.

¿Qué te motivó a crear contenido en redes sociales?

Estaba muy aburrida en la pandemia, necesitaba conectarme con más personas, así que empecé a subir videos en los que compartía mi vida en Chile. Al principio hice muchos sobre chilenismos, pero ahora subo vlogs de mi vida aquí, pero también en Estados Unidos. También trato de responder dudas que me llegan del tipo “¿Esto es real o sólo pasa en las películas?”. La mitad de mis videos son en inglés y la otra mitad en español. Muchos chilenos me dicen que mis videos les sirven para aprender inglés.

¿Qué feedback has recibido de personas que no son de Chile sobre el contenido del país?

Me han llegado muchos mensajes de personas cuyas parejas son chilenas, pero ellos de Estados Unidos, por ejemplo. Me dicen que les encantan mis videos para aprender sobre el país y también motivarse a visitar Chile, porque es muy bonito y tiene muchas cosas para disfrutar.

Si tuvieras que comparar la vida en una ciudad más pequeña en Chile con la de Estados Unidos, ¿cómo sería?

Me gusta mucho que aquí pueda ir caminando a la playa. Concón tiene una población más densa, que vive en el mismo lugar. Iowa es un estado más grande, pero no vive mucha gente. Me encanta que en Concón puedo ir caminando a comprar, a restaurantes, a ver a mis amigos, porque en Iowa las distancias son muy largas y siempre tienes que ir en auto. Me gusta que aquí pueda movilizarme así.

Hablando de amigos, ¿cómo fue para ti encontrar amistades en un país nuevo, con un idioma diferente?

Al principio fue difícil, porque no hablaba bien español y era un poco tímida en grupos grandes, pero ahora es distinto porque entiendo más el humor chileno que antes no, como el humor negro que tienen los chilenos a veces. En algunas oportunidades, cuando alguien decía un chiste, yo quedaba como en shock, pensando en que la persona aludida se podía sentir mal, pero luego veía a todos riéndose y entendía que era parte del humor. Por fin siento que tengo muchos amigos y una rutina después de la pandemia, así que me imagino viviendo aquí por lo menos varios años más.

¿Y cómo fue adentrarte en la vida laboral?

Llegué a Chile con una visa de turista de 3 meses para encontrar un trabajo. Ahora cambiaron las cosas y tengo entendido que ya no se puede hacer eso. Pero empecé a buscar trabajo en LinkedIn en empresas que necesitaran gente que hablara inglés y así encontré el trabajo que tengo hasta ahora. Vendo softwares a clientes en Estados Unidos, así que hablo todo el día en inglés. Después postulé a la visa de trabajo, para la que debía tener contrato indefinido, y cuando me casé a la visa correspondiente, pero sigo esperando la respuesta.