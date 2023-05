¿Buscas trabajo? Así puede ayudarte el chat GPT a encontrarlo

Cuando se trata de ChatGPT, existen quizá dos grupos reconocibles. Están los moderados, que consideran a la herramienta como uno de los avances más próximos de la tecnología que viene. Por el otro, los que miran con cierto temor el desarrollo de OpenAI.

Una de las grandes ventajas de ChatGPT, que desde su lanzamiento no ha hecho más que crecer, es el tiempo de respuesta. Sin embargo, la información que entrega la plataforma, que hasta cierto punto es acertada, debe tomarse con cuidado. Los mismos ejecutivos de OpenAI, detrás de la herramienta, han dado aviso de que en caso de pedirle al sistema que redacte un texto, los usuarios deben de chequear lo escrito porque suele escribir cosas falsas. Ya hay casos que han sido detectados en ensayos escolares o universitarios.

Lo cierto es que hay utilidades muy beneficiosas para los usuarios, como la corrección de textos y la edición de imágenes. La IA incluso puede ayudar en la búsqueda de empleo, con datos y recomendaciones para lograr una mejor postulación.

Por ejemplo, funciona muy bien en las optimizaciones de curriculum. La misma plataforma puede estructurar una buena propuesta de presentación y contenidos de acuerdo con las indicaciones que los usuarios les entreguen y el contenido que debe incluirse, entregando recomendaciones sobre el orden en que deben incorporarse experiencia, estudios, idiomas, acreditaciones o reconocimientos.

“En general, la gente se traba mucho al momento de escribir un currículum, porque no saben si hacerlo extenso, más corto o de un par de líneas, o no sabe qué destacar”, dice Catalina Olivares, gerenta de Búsqueda de Profesionales de Grupo Avanza, empresa de headhunters.

ChatGPT puede ayudar a los usuarios, de acuerdo a información previamente ingresada, a estructurar un mejor y más eficiente curriculum vitae.

Lo que sugiere la ejecutiva es que primero se escriba la presentación de manera informal y luego la herramienta lo ordene de forma eficaz, como una ayuda de redacción. Sumado a eso, los usuarios pueden incluirle además los logros u otros conocimientos adquiridos.

Otro de los puntos relevantes, entendiendo que “el tiempo es oro” cuando se trata de preparar una entrevista laboral o analizar una oferta, es la capacidad e información disponible para investigar a la empresa en cuestión a la que se quiere postular.

Si es que es una empresa con cierta data disponible en la red, entendiendo que ChatGPT se nutre de cada publicación disponible en internet o que otros usuarios hayan entregado con anterioridad, la plataforma podrá rápidamente entregar un brief al respecto. “¿A qué se dedica tal empresa?”, “¿Cuántos ingresos generan anualmente?”, entre otras preguntas, se le podrían consultar a la herramienta.

Eso sí, así como se especificó anteriormente, aunque la información haya sido entregada por la plataforma, tendrá que ser revisada y cuestionada por el propio usuario. Una cosa es estar preparado lo más posible, pero otra completamente distinta sería llegar a una entrevista con falsas averiguaciones.

“Hay que tener claro que esto es un apoyo y todo lo que esté en el chat es porque está en internet, en sitios oficiales o de la empresa, pero igual hay que corroborar la información”, plantea Olivares, que luego refuerza la idea que “es una herramienta para sostenerse, pero no la verdad absoluta”.

Un buen “entrenador” de entrevistas

Chat GPT también podría ser útil a la hora de la preparación de la entrevista de trabajo, que puede simularse en esta plataforma. Con ella se pueden revisar cuáles son las preguntas más comunes y qué es lo que interesa a los buscadores de talentos.

La herramienta desarrollada por OpenAI ha sido llevada a distintos sectores. Eso sí, los mismos ejecutivos de la empresa creadora han advertido que no toda la información puede ser fidedigna.

También puede aportar ideas para definir un futuro laboral. Por ejemplo, si uno ya tuvo cierta experiencia en una empresa, o sabe de determinado sector o área de preferencia, en vez de estar buscando una a una las firmas en internet, ChatGPT puede hacer un solo barrido y enviar un listado.

“Todo eso sirve para el candidato, y ayuda a abrir el mapa para saber dónde va a buscar trabajo”, comenta Olivares. Sumado a eso, puede ser además una herramienta eficiente al momento de investigar de por sí el mercado. Por ejemplo, si se es ingeniero comercial y se quiere saber el promedio de remuneración o qué sectores suelen generar mayores réditos.

Más allá de la tecnología, Olivares recuerda que Chat GPT no le dirá a un postulante qué decir o qué no, sino que guiará hasta cierto punto en los contenidos y estructura. Eso sí, puede guiar en lo que no se debe hacer en esta instancia: por ejemplo, mostrarse inseguro o sin conocimientos acerca de temas de la empresa.

“Cuando uno ha entrevistado a tanta gente y trabaja en el área de Personas, es fácil detectar cuando algo no calza, entonces la idea es tener un relato súper congruente”, dice Catalina Olivares.

Chat GPT puede sugerir sobre qué hablar y qué no decir. “Hay que ir preparado en lo que uno quiere mostrarle al otro”, afirma la ejecutiva.

Es bueno también mostrarse motivado, proactivo, aplicar a ratos la práctica del “elevator pitch”, pero llevado al formato de la entrevista. “Hay que saber responder también las preguntas... Si te consultan por A, no puedes decir B o cualquier otra cosa que tuvieras en tu cabeza... Hay que ir jugando en la conversación”, añade.

Una ayuda para reinsertarse en el trabajo

Sumado a soluciones que entrega GPT de la mano de la tecnología, Catalina Olivares apunta a otras tecnologías de IA que se dedican a darles más herramientas a los colaboradores una vez que son despedidos de las empresas.

En Emplo, un outplacement digital para cualquier puesto y renta, han estado revisando cómo poder ayudar a las personas “para quitarles un poco de trabajo y estrés” durante el proceso de transición laboral. ChatGPT, dice Cristóbal Mussre, cofundador de Emplo, es una herramienta que contribuye mucho a eso. Particularmente “cuando se está estancado y en un momento de incertidumbre”.

Existen tres puntos, señala Mussre, en los que se podría hacer más fluido el proceso a través de GPT. Primero, menciona el robustecimiento del CV. Por ejemplo, dice, se pueden buscar qué aptitudes y competencias han sido relacionadas con el cargo e industria, para luego colocarlas en la experiencia laboral.

“Si fuera un operador logístico haciendo la búsqueda de esas competencias, GPT me entrega que debo tener buena comunicación, habilidades en resolución de problemas y en gestión de proyectos, y todo esto debiera agregarlo de manera que se lea acorde a mi industria y experiencias anteriores”, apunta.

El segundo que destaca es el del contenido para correos. Si un usuario, por ejemplo, tiene e-mails a los que pudiera enviar su CV y presentarse, pero no tiene experiencia para hacer el primer contacto, la herramienta de OpenAI puede dar ejemplos de cómo hacerlo. “Siempre es importante usarlo como referencia y no hacer un copy-paste, porque tenemos que recordar que es una máquina y su comunicación puede ser muy ‘seca’”, plantea Mussre, que luego añade como beneficiosa la capacidad de corrección y traducción de GPT.

Otra de las maneras eficientes para buscar trabajo, al menos en la época de la alfabetización digital, es Linkedin y su amplia red de contactos. Y la creación de contenido para redes sociales es fundamental.

“Dependiendo de la industria y cargo, es buena opción, pero hay que estar interactuando con la plataforma para liderar el algoritmo y ser visible para más personas”, comenta. Para eso, GPT puede ayudar a los usuarios a crear contenido y pedir información específica sobre determinado tema que se quiera publicar. Con eso se puede generar que más personas de la red interactúen con uno y ampliar así el círculo y llegar a quienes no se conoce. Así, cuando busquen un perfil acorde al propio, lleguen a uno cuando haya una vacante abierta.