El seguro de salud digital que cubre a perros y gatos

Fue una triste experiencia vivida hace poco más de un año la que llevó al físico Agustín Escobar a pensar en su emprendimiento. Romeo, su golden retriever de 12 años en ese entonces, tuvo que ser intervenido por un cáncer. Al momento de buscar previsiones orientadas a los animales de la casa, se encontró con ofertas que incluían coberturas monetarias, pero carentes de cariño: algunas, incluso, en caso de fallecer la mascota ofrecían entregar una nueva.

Romeo pudo ser operado, pero por una negligencia médica la enfermedad volvió a aparecer, se originó una metástasis y falleció. Después de eso, Agustín Escobar y su hermano crearon Cacttus, un seguro para mascotas -para gatos y perros, por el momento- que lanzaron en abril de este año pensando en cuál habría sido la alternativa que a ellos le hubiera gustado contratar para poder salvar a Romeo.

Desde entonces, han sido meses de aventura y recuerdos. Solo durante este período que va de 2022 ya tienen a unos 920 usuarios bajo su servicio y las inscripciones van al alza.

Agustín Escobar creó la startup junto a su hermano en 2021, y desde abril ofrecen su propia póliza y que se reembolsa en unos 15 minutos a través de su aplicación.

Las soluciones tecnológicas orientadas al mundo de las mascotas son un sector que ha ido tomando vuelo en los últimos años, no solamente en cuanto a juguetes o gadgets; también hay alternativas pensadas en darles un mejor alimento, estilo de vida e incluso resguardar y proteger esta última. Cacttus se suma a esta tendencia. Ellos lo denominan un “Netflix de los seguros”, porque los interesados se suscriben digitalmente a su póliza e instantáneamente comienzan a “recibir” los beneficios. Es una cobertura pensada específicamente en los cuadrúpedos del hogar y que se paga mensualmente de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Eso, además de recibir otros privilegios por ser “suscriptor”, ya que la empresa tiene acuerdos con Caja Los Andes, Sodimac y Wankün, entre otros.

“Nos dimos cuenta de que existía esta búsqueda en el mercado de un seguro general para mascotas, pero nuestra visión siempre ha sido más grande, y los servicios en Chile siguen funcionando igual desde hace años”, dice Agustín Escobar. El lápiz y papel, una modalidad que él describe como una inamovible en la industria de los seguros, fue algo que intentaron combatir desde el principio. La idea era entregar una solución 100% digital y que les permitiera realizar a los usuarios reembolsos a una velocidad sin precedente en el mercado.

A través de su aplicación, los suscritos solo deben ingresar los papeles correspondientes de lo que le ha sucedido a su mascota, y en unos 15 minutos ya tienen reembolsado hasta el 100% de lo testimoniado, de acuerdo con el plan que se seleccione. Hoy, explica Escobar, existen otras alternativas de seguros, pero que cubren solamente la primera atención y las urgencias. La idea, dice, es ir más allá.

“Quisimos hacer algo útil para los usuarios, pero que fuera revisado por veterinarios, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que debíamos cubrir accidentes y enfermedades: ¿tu mascota tiene que tomar antibióticos una semana o analgésicos? Está cubierto, con un seguro completo desde el inicio de los síntomas hasta el alta”, dice explica el creador de Cacttus sobre su propuesta, que cubre cualquier procedimiento realizado en cualquier clínica del país. En el listado de prestaciones, además, incluyen prediagnósticos en línea, orientación veterinaria y análisis de exámenes.

Hasta el momento la póliza de Cacttus solamente cubre exámenes, tratamientos y otros derivados médicos en perros y gatos, pero la startup quiere comenzar a trabajar en resguardar autos y casas.

Cerca del 30% de los clientes llega por el boca a boca y los demás son adquiridos orgánicamente a través de sus redes sociales. Escobar dice que intentan, entendiendo que el contenido es escaso, generar conocimiento al respecto del mundo de los seguros para mascotas para que así sus usuarios puedan educarse sobre lo que están contratando y cómo pueden encontrar la mejor opción. Pero la principal ventaja es el ámbito digital frente a otras alternativas. Los clientes no tienen que asistir a ningún punto físico para convalidar la información y tampoco hablar con alguna operadora. En la aplicación ingresan los documentos y su herramienta interna, llamada Kiwi, hace el resto.

Ampliar la frontera

“Entre nuestros planes está incrementar la carpeta de mascotas, porque creemos que es una necesidad que no estaba cubierta hoy en día, pero los clientes ya nos están pidiendo nuevos productos”, afirma Agustín Escobar. Se refiere a seguros de auto, de casa y para la bicicleta, entre otros; soluciones que responden a cubrir las necesidades modernas de los clientes. “Las compañías de seguros no han cambiado su cobertura en ninguna de las categorías en las que venden sus productos, y siempre te encontrarás con cosas como que el seguro de mascotas no va más allá de la primera atención”, asegura.

Los pasos dados por la compañía aún son pocos, pero ya piensan en cruzar las fronteras. Para 2024 tienen contemplada la expansión en el extranjero, pero hoy día la estrategia está centrada en crecer a nivel nacional. Aumentar la cartera de productos, de clientes y seguir desarrollando su tecnología para, eventualmente, no solamente quedarse en Latinoamérica, sino también ir más allá. Escobar menciona como ejemplos a NotCo y Fintual, que testearon sus soluciones y productos en el país y luego no dudaron en esparcirse por toda la región y establecieron oficinas en diversas zonas.

“La tecnología que desarrollamos para liquidar seguros en quince minutos es la misma que usaremos para liquidar siniestros en autos o en casas... Nos centramos ahora en las mascotas, porque sentimos que es lo correcto y queremos entregar el mejor servicio posible, pero esto será extrapolable”, argumenta, y luego agrega entre risas: “Muchos nos piden que seamos una isapre”. Hoy sus planes tienen un deducible que es opcional, que puede ser cero para que cubran hasta el 100%, o se puede elegir un plan con un deducible en el que se cubre desde un monto en adelante. La iniciativa fue acelerada por Platanus Ventures el año pasado, en una ronda en la que participó Jaime Arrieta, CEO de Buk, entre otros, y que levantó unos US$228 mil. La idea es que, de los quince minutos que demoran hoy en día, pueda pasar a reembolsarse instantáneamente sin espera alguna.